"Ha lottato con l'orso": gli ultimi istanti di Andrea Papi e il bastone insanguinato

Gli esiti dell'autopsia sul cadavere di Andrea Papi, lo sportivo di 26 anni trovato morto ieri notte tra i boschi di Caldes in Trentino, potrebbero essere resi già nel corso della giornata odierna e dare una risposta definitiva ai suoi ultimi istanti di vita. Ma con il trascorrere delle ore sembra essere sempre più probabile che l'uomo sia stato aggredito e ucciso da un orso.

Prima i forestali intervenuti e poi i sanitari hanno notato che sul corpo di Andrea Papi erano presenti profonde ferite, graffi sulla schiena, sul volto e una grave ferita sul ventre. Tutte lesioni compatibili a quelle provocate dall'attacco di un orso. La Procura del capoluogo trentino ha nominato tre periti (un medico legale, un esperto di dna animale e un veterinario) e ogni oggetto trovato sarà analizzato, compreso un bastone insanguinato. Potrebbe essere stato utilizzato da Andrea per difendersi dal plantigrado.

In tutto il Trentino sono circa una novantina i plantigradi presenti e in quella zona della Val di Sole-Val di Rabbi nell'ultimo periodo ne sono stati segnalati una decina.

Nove cucciolate in un anno: sono un centinaio gli orsi in libertà

Si stimano una novantina gli esemplari di orso presenti in Trentino dopo il suo reinserimento voluto con il progetto "Life Ursus" nel 1999 per incentivare il richiamo turistico. Diverse le difficoltà emerse come registrato già in passato dagli abitanti delle valli e da turisti che hanno incontrato e filmato gli incontri con il grande carnivoro. Secondo il rapporto Grandi Carnivori redatto dalla Provincia non vi sarebbe tuttavia una solida certezza del reale numero di animali oggi presenti: nel 2021 erano 69 quelli identificati geneticamente cui andrebbero aggiunte le cucciolate stimata tra le 9 e le 10 che arrivavano così ad aggiungere ai boschi tra i 12 e 14 cuccioli. Sono stime, queste, che sono state ricavate dalle informazioni ottenute grazie alle analisi genetiche e sulla distribuzione geografica, oltre alle osservazioni dirette su femmine e cuccioli. Il tasso di crescita si aggira attorno al 10%.

Chi era Andrea Papi

26 anni, appassionato di corsa in montagna, Andrea Papi si era appena laureato in Scienze motorie. Viveva a Caldes non lontano da dove, nella zona di malga Grum lungo la strada per il monte Peller sul versante nord delle Dolomiti di Brenta, ha trovato la morte.

Mentre si attendono gli esiti di indagini e autopsia, la gente si sta stringendo attorno al dolore della famiglia: mamma Franca, papà Carlo e la sorella Laura, con i quali viveva. Ma è un'intera comunità che ha perso un amico.

È certo che la paura, in molte persone, la faccia da padrone, ma non manca chi non perde di lucidità e sostiene che, oltre a verificare cosa sia realmente accaduto, occorra agire in modo da limitare il pericolo: "Quando si deve aver paura di uscire di casa perché c'è la possibilità che vieni aggredito. L'aggressore va messo in gabbia sia esso un animale che umano. Importante è verificare esattamente chi sia stato!".