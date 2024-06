Andrea Piscina arrestato: il noto speaker di Rtl adescava minori online fingendosi "Alessia"

Sul suo cellulare l'orrore: migliaia di immagini e di chat a contenuto pedopornografico. Con questa accusa è stato arrestato Andrea Piscina, noto speaker radiofonico di Rtl 102.5. È accusato di produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale. Il provvedimento è stato firmato dalla giudice Ileana Ramundo su richiesta del pm Giovanni Terzia.

Le chat col falso nome per adescare i minorenni

Il 25enne avrebbe adescato bambini tra i 9 e 14 anni, fingendo di essere una ragazzina. "Alessia" il nome col quale si sarebbe presentato. Secondo l'accusa prometteva di sbloccare la telecamera e farsi vedere spingendo chi c'era all'altro capo del telefono a compiere atti di autoerotismo. La notizia era stata anticipata dal Corriere della Sera.

Una delle presunte vittime, stando agli accertamenti, sarebbe stata agganciata non sul web, ma nella sua attività in una polisportiva. Da quanto si è saputo, Piscina aveva già subito una perquisizione nelle scorse settimane e pare che avesse cancellato chat e immagini, ma gli investigatori sono riusciti a recuperarle. Pare che una denuncia fosse stata presentata già nell'estate 2023.

Rtl: "Noi increduli. Andrea Piscina sospeso da ogni attività"

Piscina era voce e volto di Rtl 102.5, subito intrervenuta con una nota: "Rtl 102.5 ha appreso con incredulità e sgomento la notizia dell'arresto di Andrea Piscina. La dirigenza di Rtl 102.5 non era a conoscenza dell'indagine in corso a Milano sullo speaker". L'emittente "ha deciso di sospendere in via cautelativa Andrea Piscina da ogni attività legata all'emittente, in attesa del lavoro della magistratura, in cui Rtl 102.5 ripone piena fiducia".

Andrea Piscina arrestato, social presi d'assalto dagli ascoltatori

Piscina è la voce del programma "I Nottambuli". Non appena resa nota la notizia, la sua pagina Instagram si è riempita delle reazioni degli ascoltatori. "Chiuditi il profilo altrimenti iniziamo a riempirti di insulti", si legge in un post. "Mi auguro ci sia un malinteso o un errore di persona accusata ma in caso contrario, il tuo futuro è già scritto. In carcere troverai chi farà giustizia", scrive un altro utente. "Un ragazzo di 25 anni... con un bell'aspetto... un bel fisico... un lavoro soddisfacente.... con tanti amici .... ed alla fine si va a rovinare la vita così... assurdo... e la cosa più grave ovviamente... aver rovinato l'infanzia di questi bambini... che psicologicamente sarà dura a riprendersi. Adesso pena esemplare e pagare con la galera minimo", si legge ancora.

Commenti contro Piscina sono comparsi anche sulle pagine social di Rtl 102.5. C'è chi critica l'emittente perché sui social non ci sono prese di posizione pubbliche e chi invece esprime solidarietà.