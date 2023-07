Ci sono due indagati per la morte di Andrea Purgatori 

Sono due le persone iscritte al registro degli indagati dalla Procura di Roma per la morte di Andrea Purgatori. Il fascicolo è stato aperto in seguito all’esposto presentato dalla famiglia del giornalista. Si tratta di due persone che operano in una struttura di diagnostica. Intanto la prossima settimana i pm della capitale titolare dell’indagine in cui si procede per l’ipotesi di omicidio colposo conferiranno l’incarico al medico legale per eseguire l’autopsia mentre si sta procedendo all’acquisizione delle cartelle cliniche nelle strutture che hanno avuto in cura il giornalista scomparso mercoledì scorso. Nell’esposto depositato a piazzale Clodio i familiari hanno chiesto che venga fatta luce sulla correttezza della diagnosi refertata al giornalista e delle cure apportate.

Nel mirino degli inquirenti le cliniche dove il giornalista era in cura per un tumore ai polmoni e alcuni problemi celebrali, ed è proprio su questa patologia che si stanno concentrando le indagini. L'inchiesta mira a chiarire se Purgatori avesse o meno delle metastasi al cervello come sembrerebbe essere emerso dalle radiografie nella prima clinica che ha seguito il giornalista. Nel corso dei successivi accertamenti medici avvenuti in un'altra struttura della Capitale, non sarebbero però emerse metastasi.

Secondo i medici, invece, le lesioni sarebbero segni di un'ischemia. Proprio per questo motivo nelle ultime ore la famiglia ha parlato di possibili errori nella diagnosi e nelle cure. Il primo passo per fare luce sulla vicenda sarà l'autopsia che, molto probabilmente, sarà effettuata nella giornata di lunedì. Se l'esame dovesse confermare la presenza di metastasi, allora l'indagine potrebbe andare verso l'archiviazione, ma se l'esito fosse contrario, avrebbe inizio una vera e propria battaglia legale.Per avere i risultati di tutti gli accertamenti sarà necessario attendere, nel frattempo i magistrati ascolteranno le persone coinvolte.

Al momento i legali della famiglia del giornalista, gli avvocati Gianfilippo Cau e i colleghi Alessandro e Michele Gentiloni Silveri, preferiscono non aggiungere altro al comunicato di ieri nel quale si richiede appunto alla procura di Roma, di accertare "la correttezza della diagnosi refertata a Purgatori in una nota clinica romana e la conseguente necessita' delle pesanti terapie a lui prescritte, e se, a causa dei medesimi eventuali errori diagnostici, siano state omesse le cure effettivamente necessarie". Quando si menziona la "cura prescritta" si fa infatti riferimento a una pesante radioterapia al cervello a cui è stato sottoposto il giornalista.

