Andrea Vincenzi, il bimbo morto dopo le dimissioni dall'ospedale: "Era in condizioni stabili"

Andrea Vincenzi, il bambino di 12 anni morto mercoledì sera al Regina Margherita di Torino, era in "condizioni stabili" quando è stato dimesso dall'ospedale di Chivasso. Il bambino, a quanto si è appreso, era stato portato una prima volta nel nosocomio di Chivasso il 19 febbraio per una sospetta polmonite. I medici gli avrebbero prescritto una terapia antibiotica, ma due giorni dopo il bambino era stato portato di nuovo nello stesso ospedale ed era stato sottoposto a vari esami. Nel giro di poche ore le sue condizioni cliniche sono precipitate. Quando è stato portato al Regina Margherita era già in arresto cardiaco.

A ricostruire la storia clinica del ragazzino è il direttore della pediatria dell'ospedale di Chivasso, Fabio Timeus. Che spiega: "Vi sono stati due accessi il 19 febbraio (uno breve nella notte e uno nella mattinata) e un accesso il 21 febbraio con osservazione in pediatria. Fin dal primo accesso nella notte del 19 febbraio è stata prescritta terapia antibiotica appropriata rispetto al microrganismo interessato".

Nella mattinata del 19 febbraio e nella giornata del 21 febbraio, prosegue Timeus, "sono stati eseguiti esami ematochimici e strumentali relativi alla situazione clinica. Il 21 febbraio, gli esami ematochimici e strumentali effettuati e le condizioni cliniche stabili hanno permesso la dimissione a domicilio con terapia appropriata. Siamo profondamente addolorati e ci stringiamo alla famiglia" conclude il medico.

Aperta un'inchiesta contro ignoti

Come spiega TorinoToday, il pm Maria Baldari della procura di Ivrea ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo a carico di ignoti e ha disposto l'acquisizione delle cartelle cliniche sia dell'ospedale di Chivasso che dell'ospedale Regina Margherita. L'incarico per l'autopsia verrà conferito martedì 27 febbraio.

Andrea Vincenzi era residente a Castiglione Torinese dove frequentava la seconda media alla scuola Fermi. Come tanti ragazzini della sua età la sua passione era il calcio e giocava come portiere tra gli "esordienti" del Gassino San Raffaele. La società ha pubblicato un post per ringraziare "quanti in queste ore hanno voluto testimoniare il cordoglio e la vicinanza" per la tragica scomparsa del nostro atleta". Una scomparsa, si legge, che "ci ha colpiti profondamente lasciandoci sgomenti, lacerandoci il cuore e lasciandoci con un vuoto incolmabile".