Andrea Zanella, l'imprenditore eroe morto dopo avere salvato padre e figlio in mare

E' morto da eroe, dopo avere salvato due sconosciuti che rischiavano di annegare. E' scomparso così Andrea Zanella, imprenditore padovano di 68 anni. L'uomo era in vacanza a Porto Ercole, in provincia di Grosseto. Era in spiaggia con la moglie quando si è tuffato per salvare due persone in difficoltà. Ci è riuscito, ma una volta tornato a riva si è sentito male ed è morto.

Zanella era molto noto a Padova, come titolare di importanti attività. Si stava concedendo dei giorni di vacanza in Toscana con la moglie. Quando ha visto un ragazzo e il padre in difficoltà in balia delle onde si è tuffato. Con uno dei bagnini è riuscito a salvare i due. Una volta tornato a riva, Zanella si è sentito male. I soccorsi per lui sono stati inutili. La moglie è stata ricoverata in ospedale perché in stato di choc.

Zanella era uno dei riferimenti del Borgo Altinate, si è sempre adoperato per la valorizzazione del distretto di una delle zone più centrali di Padova. L'assessore al commercio di Padova, Antonio Bressa, lo ricorda come "Un negoziante che si è sempre preso cura non solo della propria attività ma delle esigenze di tanti colleghi della zona, con la stessa generosità che purtroppo gli è stata fatale nello slancio di aiutare delle persone in difficoltà. La sua era una voce ferma e di carattere, una persona di valore di cui sentiremo la mancanza".

La morte di Zanella è la seconda tragedia che si è consumata in poche ore nelle spiagge italiane. A Castel Volturno (Caserta) un uomo di 50 anni è morto nel tentativo di salvare i figli che erano stati portati via dalla corrente. I maggiori si sono salvati, il più piccolo è morto con l'uomo.