"Alex è sparito durante le fasi finali del rito: lo abbiamo cercato ovunque"

"Non c'è nessun assassino tra di noi": lo ripete più volte Andrea Zuin, musicista e organizzatore dell'evento sciamanico del week end dello scorso 30 giugno, divenuto lo scenario della tragica morte di Alex Marangon.

Il corpo del barman 25enne era stato trovato senza vita nel Piave dopo aver partecipato a un rituale amazzonico nell'abbazia sconsacrata di Santa Bona con una ventina di invitati circa. Sul cadavere del ragazzo sono state individuate numerose ferite in testa, verosimilmente provocate da un oggetto contundente.

L'ipotesi degli inquirenti è che Alex sia stato picchiato da due o più assassini che lo hanno gettato agonizzante, ma ancora vivo, nel fiume. Oggi, lunedì 8 luglio Zuin, prova a rompere il silenzio sulla vicenda e ricostruire la dinamica che avrebbe portato all'omicidio del giovane.

E le risposte sono precise: "Dire che Alex era alterato non è la parola giusta, questi riti non vengono fatti per sballarsi, ma con scopi curativi". Secondo la ricostruzione Alex si sarebbe allontanato durante le ultime "fasi finali del cerchio di musica".

Andrea Zuin ha confermato che erano 10 le persone che stavano partecipando al rito e che tutti hanno provato a cercare il 25enne dopo il suo allontanamento. Nel corso del rito, in cui tutti avrebbero ingerito un decotto di erbe psicotrope, ci sarebbero stati anche due "curanderi" sudamericani.

"Eravamo alle fasi finali del nostro cerchio di musica, eravamo una decina - ha detto Zuin - siamo andati fuori e lo abbiamo cercato ovunque, dove sono arrivati i controlli siamo arrivati anche noi. Quando ci siamo resi conto che non c'era abbiamo chiamato le forze dell'ordine e i soccorsi. C'erano due curanderos latino-americani che stavano con lui in quel momento, tra l'altro sono persone che diciamo hanno tutti i requisiti per assistere le persone in quel momento".

I due curatori sudamericani non sarebbero scomparsi dall'Italia, come era stato ipotizzato dopo la notizia dell'omicidio, ma secondo i carabinieri di Treviso si trovano ancora in Italia e si sarebbero resi disponibili alle indagini.

Resta fitto il mistero sulla tragica scomparsa di un ragazzo di poco più di 20 anni che stava partecipando a un "rito curativo" per perdere la vita sul letto del Piave in piena notte. Rimane l'appello disperato della madre, ai microfoni del Tg1: "I partecipanti hanno paura però a questo punto faccio loro un appello affinché veramente venga fuori tutto e dicano qualcosa, perché non può finire così la faccenda. Bisogna che venga a galla tutto quanto per la giustizia e per Alex che non c'è più". Per il momento sul mistero della sua morte esistono però solo dubbi e ben poche certezze.