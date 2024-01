Andreea Rabciuc, cosa è emerso dall'autopsia e perché i carabinieri sono tornati a casa del fidanzato

Prime risposte, ma molti nodi ancora da sciogliere per il caso di Andreea Rabciuc. Nella giornata di ieri, 22 gennaio, è stata eseguita l'autopsia sui resti umani trovati nell'Anconetano che si pensa siano della 27enne scomparsa il 12 marzo 2022.

Nel corso dell'esame, eseguito dal medico legale Adriano Tagliabracci dell'istituto di medicina legale dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona, non sono stati trovati segni di lesioni traumatiche sulle ossa. È stato fatto il prelievo necessario a ricostruire il dna per avere l'identificazione ufficiale del corpo. Sarà poi effettuato un esame tossicologico sui capelli. In programma anche un esame entomologico, relativo agli insetti che hanno attaccato la salma. Questo potrebbe essere utile per capire se l'omicidio è avvenuto in un luogo diverso da quello del ritrovamento.

I resti sono stati trovati in una stanza di un casolare lungo la strada Montecarottese, nel territorio di Castelplanio. Lo stesso edificio però era già stato controllato dai carabinieri poco dopo la scomparsa della ragazza perché uno dei proprietari aveva segnalato una finestra rotta. Nulla, all'epoca, era emerso. Non si può quindi ancora escludere che il corpo sia stato portato dentro il casolare tempo dopo. Forse dalla stessa persona che ha mandato in frantumi la finestra.

Quanto emerso dall'autopsia finirà al vaglio di due esperti incaricati dalla procura di Ancona (uno di loro ha lavorato anche sui casi di Melania Rea e Yara Gambirasio e lavora su quello di Giulia Cecchettin). L'inchiesta segue al momento due piste: la morte violenta e la conseguenza dell'abuso di sostanze stupefacenti. Unico indagato è Simone Gresti, il fidanzato della ragazza, per lui le ipotesi di accusa sono omicidio volontario, sequestro di persona e spaccio di stupefacenti. Sono stati disposti nuovi accertamenti anche sui telefoni di Andreea e di Simone Gresti. I nuovi controlli sono previsti per il 4 febbraio.

Tra i punti ancora oscuri c'è infine anche la presenza di una corda accanto al corpo. Notizia circolata nella ultime ore ma che non trova conferme ufficiali. "Una domanda che mi state facendo in tanti - ha detto l'avvocato Giuliani all'Ansa -, non posso né confermare né smentire, vedremo quello che è stato refertato. Non so rispondere, quella sera non ho visto niente di particolare".