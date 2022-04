Che fine ha fatto Andreea? Il sopralluogo dei Ris per risolvere il giallo

Il giorno della scomparsa di Andreea Rabciuc il fidanzato della ragazza Simone Gresti si sarebbe allontanato dal casolare sulla Montecarottese per circa un’ora. Agli investigatori ha detto infatti di essere uscito intorno alle 5,30 per tornare a Jesi e comprare delle bevande ma, al suo ritorno, di aver trovato la ragazza ancora là. È quanto sta emergendo dall’indagine sulla scomparsa della 27enne romena di cui si sono perse le tracce dalla mattina del 12 marzo.

Andreea Rabciuc e Simone Gresti

Oggi i carabinieri del Ris hanno compiuto un sopralluogo nell'area sottoposta a sequestro nelle campagne di Montecarotto alla presenza del pm di Ancona Irene Bilotta, che coordina l'inchiesta sulla scomparsa di Andreea.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel terreno ci sono un casolare diroccato e una roulotte usata per feste private: lì Andreea ha trascorso la notte tra l'11 e il 12 marzo, insieme al fidanzato Simone Gresti, un 43enne autotrasportatore, ora indagato per sequestro di persona, e a un'altra coppia. Durante la serata la 27enne e il fidanzato avevano continuamente litigato, finché all'alba la ragazza si sarebbe allontanata a piedi, lasciando il telefono al compagno.

Secondo Simone, Andreea "è viva e si sta nascondendo. Sta usando anche alcuni profili social". Per gli investigatori al momento tutte le ipotesi sono aperte. Presente al sopralluogo anche il legale di Simone, l'avvocato Emanuele Giuliani, con un consulente di parte, Andrea Ariola. In azione anche un'unità cinofila con un cane molecolare, giunta da Bologna.

Tutto quello che non torna nel giallo di Andreea

Come ricostruisce Anconatoday tra gli oggetti sequestrati ci sarebbe anche un giubbotto insanguinato di Simone. Il ragazzo si è giustificato dicendo di essersi provocato alcune ferite a seguito di una colluttazione avuta all'interno di un locale della zona. Per questo i vestiti si sarebbero sporcati con il suo sangue.

Intervistato a Chi l'ha Visto? Simone aveva confermato i continui litigi con Andreea: "In questi sette mesi non è stata certo la prima volta. E' capitato che ci siamo dati anche degli schiaffi ma mai oltre. Più di una volta mi lasciava il telefono e per questo ce l'avevo io. Volevo chiamare la mamma di Andreea per farla venire a prendere". Durante la trasmissione è intervenuto anche Daniele, l'ex della 27enne: "L'ultima volta che ci siamo sentiti erano le 10 del venerdì sera. La mattina le ho provato a scrivere ma non ho ricevuto risposta". L’ultimo messaggio di Andreea all’ex fidanzato alle 21:57 dell’11 marzo.

Il fidanzato Simone ha anche mostrato alla trasmissione di Federica Sciarelli un post datato 24 marzo in cui sul social di Andreea appare un video. È stata lei a pubblicarlo?

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le ricerche della ragazza sono partite con un certo ritardo, perché inizialmente si era pensato a un allontanamento volontario. Già in passato la 27enne se ne era andata di casa, facendo perdere le proprie tracce e non mettendosi in contatto con i familiari. La ragazza è alta 1,68 centimetri, capelli blu e fisico atletico. Al momento della scomparsa indossava anche un cappellino rosa con le orecchie di gatto, una felpa grigia con la stampa di "Tom&Jerry" e dei jeans chiari