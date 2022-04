Ragazza scomparsa a Jesi: concluso il sopralluogo dei Ris

E' dal 12 marzo che non si hanno più notizie di Andreea Rabciuc, la 27enne di origini romene scomparsa nel nulla dopo una notte trascorsa con una coppia di amici e il fidanzato in un casolare sulla Montecarottese, in provincia di Ancona. Durante la serata la ragazza e il fidanzato avevano continuamente litigato, poi all'alba Andreea si sarebbe allontanata a piedi, lasciando il telefono al compagno. Oggi i carabinieri del Ris hanno compiuto un sopralluogo nell'area sottoposta a sequestro dalla Procura di Ancona. I militari hanno concluso le operazioni e prelevato del materiale. Al sopralluogo ha partecipato anche un cane molecolare, giunto da Bologna, impiegato nel casolare diroccato, nella roulotte e in alcune pertinenze.

Simone Gresti iscritto nel registro degli indagati, il legale: è un atto dovuto

Il fidanzato 43enne di Andreea, Simone Gresti, è stato iscritto nel registro degli indagati ma "è abbastanza sereno" perché "è un atto dovuto", ha dichiarato il suo legale. "Il suo stato emotivo è chiaramente quello di una persona che inizia anche ad essere preoccupata perché la sua fidanzata manca da più di un mese". Secondo Simone, Andreea sarebbe ancora viva: "Ad oggi non ha motivo di ritenere che le sia successo qualcosa di grave", ha dichiarato il legale ricordando che la ragazza è "uno spirito libero".