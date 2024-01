Andreea Rabciuc, l'urlo disperato della madre davanti al casolare: "C'è mia figlia dentro?"

Georgeta Croceanu è disperata. A distanza di due anni dalla scomparsa di sua figlia Andreea Rabciuc, la giovane barista romena di cui si sono perse le tracce il 12 marzo del 2022 dopo una serata trascorsa con alcuni amici, la madre non sa ancora cosa sia accaduto alla 28enne. Due anni di ricerche e flebili speranze. Due anni di accuse, dubbi e teorie. Due anni di molte domande e poche risposte. L'unico indagato, per sequestro di persona, è sempre e solo rimasto Simone Gresti, fidanzato di Andreea, tra le ultime persone (insieme a Francesco e Aurora) ad averla vista poco prima della sua scomparsa.

La disperazione della madre di Andreaa

Quando si è diffusa la notizia del ritrovamento di un corpo che potrebbe essere della figlia, la madre della giovane arriva al civico 26 di via Montecarottese quando da poco sono passate le 21. Nessuno si aspettava di vederla. La donna ha scelto in autonomia di presentarsi davanti al casolare diroccato, ma chiuso, nel territorio di Castelplanio, in provincia di Ancona, dove nel pomeriggio del 20 gennaio sono stati ritrovati dei resti umani che sarebbero di sua figlia.

Come si vede in un video esclusivo di AnconaToday, la madre si è recata davanti l'ingresso dello stabile chiedendo ai militari se il corpo all'interno fosse quello di Andreea. "Datemi la certezza che è lei, ditemi come è stata uccisa", la disperata richiesta agli investigatori di Georgeta Croceanu. A quel punto la donna si è rivolta a Emanuele Giuliani, avvocato dell'ex fidanzato della figlia Simone Gresti, a oggi unico indagato nella scomparsa della giovane donna. "Tu stai difendendo un criminale che ha ammazzato la mia bambina - ha urlato in lacrime -. Io sono la madre che da due anni la sta cercando, come puoi difendere il tuo cliente?". Vedendola visibilmente provata, i carabinieri l'hanno fatta calmare e riportata all'interno della sua automobile.

Due anni fa il primo sopralluogo

E pensare che quel casolare era già stato controllato nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Andreea. Ancora sotto choc allerta i carabinieri che, una volta intervenuti, collegano fin da subito gli indumenti ritrovati a quelli indossati da Andreea nei giorni della scomparsa. Gli investigatori non hanno dubbi: si tratterebbe della 28enne romena, anche se per l'ufficialità bisognerà attendere come da prassi i risultati del test sul dna.

L'ipotesi dell'allontanamento volontario non ha mai convinto gli inquirenti. Come avrebbe fatto Andreea a nascondersi per così tanto tempo senza soldi né telefono? La sera della scomparsa infatti, dopo il litigio con Simone, Andreea si era allontanata da sola e senza cellulare, percorrendo a piedi, secondo il racconto di fidanzato e amici, via Montecarottese in direzione Moie. Da quel momento nessuno l'avrebbe più vista, fino al tragico epilogo di sabato pomeriggio. Gli interrogativi però sono ancora tanti: il corpo di Andreea è stato spostato nel casolare in un secondo momento? Oppure la donna è sempre stata nascosta tra quelle mura?. Domande che, già nelle prossime ore, potrebbero avere una risposta.