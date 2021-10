Travolta da un fiume di acqua e detriti insieme al marito: trovato il suo corpo

È stato ritrovato il corpo di Angela Caniglia, la donna di 61 anni dispersa da quattro giorni per il nubifragio abbattutosi su Scordia, paese in provincia di Catania. Il cadavere è stato ritrovato, precisano i vigili del fuoco, in un fondo agricolo a circa due chilometri in linea d'aria dal punto in cui era stato recuperato il corpo del marito, Sebastiano Gambera di 67 anni. Ieri i tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano avevano individuato elementi utili per le ricerche della donna, quali un giubbotto riconosciuto dalla figlia, trovato in un agrumeto di contrada Leonella. La coppia era stata travolta dalla furia dell'acqua in strada, un fiume di acqua e detriti.

Angela Caniglia: ritrovato il corpo della donna dispersa a Scordia dopo l'alluvione

Le ricerche della donna dispersa dal 24 ottobre non si sono mai fermate. Anche questa mattina, per il quarto giorno consecutivo, i tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano (Sass), provenienti da Catania e da Palermo, erano al lavoro. Presenti sul campo anche la Croce Rossa, l'esercito, i vigili del fuoco, la Guardia di finanza e funzionari del comune di Scordia. Il ritrovamento è avvenuto in contrada Bada, nel territorio del comune di Scordia, a circa 7 km in linea d'aria dal luogo del suo ultimo avvistamento.

Sale a tre, dunque, il bilancio delle vittime per i nubifragi nella provincia di Catania: oltre alla coppia di Scordia, il 53enne di Gravina Paolo Grassidonio, trascinato dal fiume d'acqua dopo essere sceso dall'auto impantanata. Era un volontario della Protezione civile.