Angela Celentano, la mamma è certa: "Questa ragazza sudamericana è mia figlia"

La mamma l’avrebbe riconosciuta, ma per avere la certezza che si tratti proprio di Angela Celentano bisognerà attendere l’esito del Dna, a giorni. La somiglianza di una ragazza di 31 anni di origini sudamericane con la bambina di 3 anni scomparsa il 10 agosto del 1996 durante una gita con la famiglia sul Monte Faito a Vico Equense (Napoli) è davvero forte, tanto da spingere i genitori a chiedere il confronto del profilo genetico. "Questa è mia figlia", avrebbe detto la mamma di Angela vedendo la foto della ragazza, figlia di un personaggio molto noto nel suo Paese, impegnata nel mondo della moda. "Mamma, questa sembro io", avrebbe aggiunto una delle due figlie dei Celentano.

Angela Celentano e la ragazza sudamericana: si attende l'esito del Dna

Catello e Maria, i genitori della piccola scomparsa 27 anni fa, avrebbero notato una "straordinaria somiglianza" della ragazza con la figlia e con le altre due sorelle. Inoltre, la 31enne avrebbe una voglia sulla schiena: "Proprio come l'aveva la nostra piccola", avrebbero detto i genitori all'avvocato Luigi Ferrandino prima di chiudersi nel silenzio in attesa dell’esito del Dna. "Una volta ottenuto il profilo genetico, lo consegnerò al generale Garofalo, che è il consulente di fiducia della famiglia Celentano, il quale provvederà poi a confrontare i profili genetici di Maria e Catello per verificare se c’è una corrispondenza", ha aggiunto il legale. "Per ora i miei assistiti preferiscono non rilasciare dichiarazioni ufficiali. Non appena gli esiti dei test saranno noti, decideremo insieme come rendere nota la notizia".