Angela Celentano compie 30 anni: nuova foto "identikit", oggi sarebbe così

Oggi 11 giugno 2023, Angela Celentano, la bimba scomparsa sul Monte Faito, nella costiera sorrentina, il 10 agosto del 1996, compirà 30 anni. In tutti questi anni i suoi genitori, coadiuvati dall'avvocato Luigi Ferrandino, non hanno mai spesso di cercarla. "Ogni singolo anno - dicono Catello e Maria Celentano - acquistiamo per nostra figlia un regalo da custodire in un armadio nella sua cameretta nella speranza che vengano un giorno scartati quando Angela finalmente varcherà la porta di casa".

La Manisco World, che coadiuva la famiglia della piccola Angela nelle ricerche coordinate dall'avvocato Ferrandino, ha realizzato e diffuso un aggiornamento con la tecnica dell'age-progression dell'immagine di Angela sottratta alla sua famiglia ormai 27 anni fa.

La scomparsa della bambina risale a un calda giornata estiva di ventisette anni or sono. Angela Celentano ha tre anni ed è con i genitori, le sorelline e un gruppo di altre quaranta persone sul monte Faito, nel Napoletano. Sono tutti insieme per un picnic. È ora di pranzo, il papà è convinto che la bimba sia dietro di lui e si volta per chiederle cosa vuole mangiare. Ma Angela non c'è e scatta l'allarme. Si mobilitano tutti i presenti e le forze dell'ordine. Il monte Faito è passato al setaccio, così come le villette e le case della zona, ma senza risultati. Per quattro giorni e quattro notti vengono impiegati tutti i mezzi allora disponibili. Di lei non sarà mai trovata traccia alcuna.

