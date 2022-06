Angela Celentano, il nuovo appello: "Ti cerchiamo ancora, hai un segno particolare sulla schiena"

Il 10 agosto del 1996 Angela Celentano, una bimba di appena tre anni, scompare dal Monte Faito (Napoli). E' in gita con la famiglia quando svanisce nel nulla. Ventisei lunghi anni, tanto è passato da allora, non spengono la speranza. Catello e Maria, papà e mamma di Angela Celentano, tornano a parlare a "Chi l'ha visto?". Lanciano un appello: "La nostra speranza è che sia Angela stessa a cercare noi. Ti stiamo ancora cercando" e ricordano un dettaglio che potrebbe fare la differenza.

La scomparsa di Angela Celentano

E' il 10 agosto del 1996. Angela Celentano ha tre anni ed è con mamma, papà, le sorelline Rossana e Naomie, e un gruppo di altre quaranta persone sul Monte Faito, nel Napoletano. Sono tutti insieme per un pic nic. E' ora di pranzo, il papà è convinto che la bimba sia dietro di lui e si volta per chiederle cosa vuole mangiare. Angela non c'è. Scatta l'allarme. Si mobilitano tutti i presenti, le forze dell'ordine. Il Monte Faito è passato al setaccio, ma senza risultati. Per quattro giorni e quattro notti vengono impiegati tutti i mezzi allora disponibili. La famiglia si dice certa che la piccola si stata portata via da qualcuno e che sia stata ceduta o venduta per un’adozione illegale.

Anni dopo si accende la speranza quando mamma Maria e papà Catello vengono contattati dal Messico. Si scopre però che un truffatore aveva rubato la foto di una donna del tutto estranea ai fatti, spacciandola per Angela. Oggi, 26 anni dopo, l'inchiesta risulta formalmente archiviata.

"Cerchiamo ancora Angela"

La parola "archiviazione" non ha spento le speranze della famiglia. Se viva Angela ha 29 anni e la mamma alla trasmissione "Chi l'ha visto?" dice: "La speranza è che sia Angela stessa a cercare noi. Ti stiamo cercando". Ricorda che la bambina aveva una piccola voglia color caffè sul dorso, a destra, e si appella ancora "a chiunque abbia informazioni o si riconosca nella storia".