Angela Celentano scomparsa nel nulla: la nuova immagine diffusa dalla famiglia

Dopo 26 anni dalla scomparsa di Angela Celentano, sparita nel nulla il 10 agosto 1996 sul Monte Faito a Vico Equense (Napoli) quando aveva tre anni, i genitori non si arrendono e continuano a sperare. E' stata diffusa una nuova immagine di Angela, di come potrebbe essere ora il suo volto.

Mamma Maria e papà Catello, attraverso un comunicato, hanno fatto sapere che la nuova immagine di Angela è frutto del lavoro degli esperti dell'associazione "Missing Angels Org", con sede in Florida (Stati Uniti), che hanno usato la tecnica dell'age progression. L'immagine ottenuta corrisponderebbe "in maniera quasi reale alle sembianze che Angela avrebbe oggi". "E' stata forte la nostra emozione. Maria ha pianto vedendola", ha fatto sapere Catello Celentano. Per ottenere la nuova immagine, gli esperti hanno sfruttato i tratti somatici di tutti i componenti della famiglia, in particolare delle altre figlie della coppia: Rossana e Naomi".

"Riteniamo che i social siano di fondamentale importanza poiché ci consentono di spingere la ricerca in ogni angolo del pianeta", dicono i genitori di Angela. Catello e Maria hanno fatto sapere di aver affidato il coordinamento del team social a un'esperta del settore, Virginia Adamo, presidente dell'Associazione "Manisco World" e amministratrice del gruppo "Busco mi familia biológica" ("Cerco la mia famiglia biologica"), che si avvale della collaborazione di ben 80 associazioni internazionali. Si è anche raggiunto un accordo con il circuito bancomat ATM per pubblicare l'immagine di Angela in decine di Paesi di tutto il mondo.

La scomparsa di Angela Celentano

E' il 10 agosto del 1996. Angela Celentano ha tre anni ed è con mamma, papà, le sorelline, e un gruppo di altre quaranta persone sul Monte Faito, nel Napoletano. Sono tutti insieme per un pic nic. E' ora di pranzo, il papà è convinto che la bimba sia dietro di lui e si volta per chiederle cosa vuole mangiare. Angela non c'è. Scatta l'allarme. Si mobilitano tutti i presenti, le forze dell'ordine. Il Monte Faito è passato al setaccio, ma senza risultati. Per quattro giorni e quattro notti vengono impiegati tutti i mezzi allora disponibili. La famiglia si dice certa che la piccola si stata portata via da qualcuno e che sia stata ceduta o venduta per un’adozione illegale.

Anni dopo si accende la speranza quando mamma Maria e papà Catello vengono contattati dal Messico. Si scopre però che un truffatore aveva rubato la foto di una donna del tutto estranea ai fatti, spacciandola per Angela. Oggi, 26 anni dopo, l'inchiesta risulta formalmente archiviata.