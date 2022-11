Angelo Bonomelli, l'imprenditore drogato con una bevanda e trovato morto nel suo suv

Due giorni fa era stato trovato morto, riverso nella sua auto, un suv posteggiato in un parcheggio di Entratico, in provincia di Bergamo, e inizialmente si era pensato a un malore. Invece per la morte di Angelo Bonomelli, 80 anni, imprenditore bergamasco di Trescore Balneario, oggi i carabinieri hanno arrestato quattro persone: sono accusate di omicidio volontario e rapina in concorso.

Dalle indagini è emerso che Angelo Bonomelli nella giornata di lunedì pomeriggio aveva incontrato alcune persone in un bar di Entratico per discutere del rilancio sui social delle terme di sua proprietà a Sant'Omobono Terme. Secondo i carabinieri, i quattro lo avevano poi narcotizzato sciogliendogli una sostanza in una bevanda e lo avevano portato, con il suo suv, nel parcheggio di Entratico: il narcotizzante avrebbe avuto un effetto mortale per Bonomelli, che non si è più risvegliato.

La notte tra lunedì e martedì il figlio aveva avvertito i carabinieri, che martedì mattina avevano trovato l'imprenditore senza vita in auto. L'assenza di denaro nel portafogli della vittima e soprattutto del suo inseparabile orologio avevano fatto scattare le indagini, culminate oggi con i quattro arresti. La salma dell'imprenditore è stata trasportata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a disposizione dell'autorità giudiziaria.