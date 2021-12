Trovato morto Angelo Burzi, ex consigliere della Regione Piemonte

Angelo Burzi, storico consigliere regionale di Forza Italia e tra i fondatori dello stesso partito in Piemonte, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di piazza Castello, a Torino. Burzi aveva 73 anni e, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un gesto volontario Laureato in Ingegneria elettrotecnica, il 73enne era un dirigente d'azienda e imprenditore ma con una grande passione per la politica.

È stato coordinatore provinciale di Forza Italia dal 1994 al 1995. Eletto nel 1995 in Consiglio regionale nella lista maggioritaria, è stato capogruppo di Forza Italia sino al maggio '96 e poi presidente della Commissione speciale per la revisione dello Statuto regionale sino al maggio '97, quando è stato nominato assessore al Bilancio e al Personale. Rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale) nella circoscrizione di Torino con 9.097 voti di preferenza. Nella VII legislatura è stato, fino all'11 marzo 2002, assessore regionale al Bilancio e Finanze, Personale e sua organizzazione, Patrimonio, Politiche per l'efficienza, Controllo di gestione, Legale e contenzioso, Società partecipate.

Attualmente era presidente del Comitato per la Fondazione Magellano presso il consiglio regionale del Piemonte. Solamente lo scorso 14 dicembre 2021 era stato condannato a 3 anni nell'ambito dell'inchiesta Rimborsopoli.

Il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, ha commentato così la morte di Burzi: "Ho appreso della tragica scomparsa di Angelo Burzi. Sono vicina ai familiari, ed a chi gli è stato vicini in questi anni. A loro esprimo sentite condoglianze ed i sentimenti del più profondo cordoglio".