Chi era Angelo Carugati, il cuoco ucciso a bastonate per un cellulare

Colpito con pugni, calci, un bastone e lasciato morire da solo in uno scantinato. Questa l'atroce fine di Angelo Carugati, 53 anni, milanese d'origine ma da anni trapiantato all'Elba, trovato morto in uno scantinato del centro storico di Portoferraio alle 4 di giovedì 2 febbraio. Per il suo omicidio è stato fermato un 24enne. I contorni della vicenda sono ancora da definire ma due elementi sono già emersi: pare che i due fossero amici e il presunto aggressore è stato trovato in possesso del telefono cellulare della vittima. Per questo risponde anche di rapina ma tanta violenza per un cellulare sembra spropositata agli inquirenti che cercano un altro possibile movente.

Carugati aveva 53 anni. Nato a Milano, aveva trascorso gran parte della vita all'Elba. Aveva lavorato come cuoco e aiuto cuoco per diversi ristoranti dell'Elba, oltre ad aver eseguito in passato qualche lavoretto al porto.

Il cadavere del cuoco è stato trovato in uno scantinato adibito a dormitorio di fortuna, nel centro storico di Portoferraio. I carabinieri, giunti sul posto, hanno subito seguito la pista della morte violenta. Poche ore dopo un 24enne, pluripregiudicato marocchino, è stato fermato perché sospettato di essere l'autore dell'omicidio. Il giovane avrebbe aggredito la vittima dopo una serata passata insieme "con pugni, calci, un bastone e altri oggetti utilizzati come corpi contundenti, provocandone la morte". L'aggressione al culmine di un litigio per motivi che sono ancora da chiarire.

Stando a quanto emerso, a casa del 24enne sono stati trovati il cellulare e l'orologio di Carugati, motivo per cui il fermato risponde anche dell'accusa di rapina. Il movente è comunque ancora tutto da accertare, perché tanta violenza sembra eccessiva per una rapina.