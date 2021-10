Sospeso il giudice Angelo Giorgianni: parlò dal palco dei no green pass a Roma

Il giudice che parlò dal palco dei no green pass in piazza del Popolo a Roma è stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio. Questa la decisione della Sezione disciplinare del Csm nei confronti di Angelo Giorgianni, consigliere della Corte d'appello di Messina, già parlamentare e sottosegretario al ministero dell'Interno nel primo governo Prodi (prima delle dimissioni rassegnate dopo le troppe gaffe). Accolta quindi la richiesta del procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi.

Nel suo intervento a piazza del Popolo lo scorso 9 ottobre, Giorgianni aveva detto che i manifestanti avevano dato un "preavviso di sfratto" a "coloro che occupano abusivamente i palazzi del potere" e aveva invocato nei confronti di questi ultimi una nuova Norimberga, chiedendo "giustizia per i morti, le privazioni, la sofferenza che hanno causato". Giorgianni era arrivato a dirsi pronto a lasciare la toga pur di poter essere libero di esprimere la propria opinione.

L'azione disciplinare nei confronti del giudice Angelo Giorgianni

Sulla vicenda, al Csm era stata aperta, dopo la richiesta presentata in via d'urgenza dai togati di Area, una pratica su Giorgianni in Prima Commissione, competente su eventuali trasferimenti d'ufficio per incompatibilità. Anche la ministra della Giustizia Marta Cartabia, titolare, con il pg della Cassazione Giovanni Salvi, dell'azione disciplinare, aveva disposto verifiche attraverso gli ispettori di via Arenula.

Davanti alla Sezione disciplinare la difesa di Giorgianni aveva provato a giocare la carta del rinvio, allegando la richiesta del magistrato, che andrà in pensione a gennaio, di anticipare a novembre il collocamento a riposo. Ma la sospensione dalle sue funzioni, senza stipendio, è arrivata prima.