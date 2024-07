Angelo Onorato, marito dell'ex europarlamentare Donato trovato morto in auto: test del dna esclude "tracce estranee"

Non ci sono tracce di dna di persone estranee sulla fascetta plastica da elettricista trovata al collo dell''imprenditore Angelo Onorato, il cui corpo è stato trovato nella sua auto il 25 maggio scorso dalla moglie Francesca Donato, ex europarlamentare della Lega, e la figlia Carolina sulla circonvallazione di Palermo. Gli ultimi accertamenti della polizia scientifica vanno incontro alla tesi da subito avanzata dagli investigatori e cioè che Onorato si sia suicidato.

Sulla fascetta trovata stretta al collo dell'imprenditore non ci sono tracce biologiche di persone estranee, ma solo il dna dell'uomo e di chi gli ha prestato i primi soccorsi quel drammatico pomeriggio, oltre alle impronte della moglie che aveva provato a soccorrerlo. Un ulteriore elemento che accredita la pista del suicidio, già avvalorata dall'autopsia svolta all'istituto di Medicina legale del Policlinico. Negli sviluppi precedenti le indagini si erano concentrate sul telefono dell'uomo.

Chi era Angelo Onorato

Angelo Onorato era architetto e titolare di due negozi a Palermo, mentre la moglie era europarlamentare della Lega, poi passata alla Democrazia cristiana. A trovare il corpo è stata proprio la moglie, Francesca Donato, con la figlia. Non avendo più notizie dell'uomo, lo hanno localizzato attraverso il gps del cellulare e così hanno fatto la macabra scoperta. Onorato è stato trovato morto all'interno della sua auto Range Rover, che era parcheggiata lungo viale Regione Siciliana nord ovest, si tratta di una strada parallela all'autostrada Palermo-Mazara del Vallo.

Il mezzo era accostato lungo il marciapiede in direzione Trapani. È una via con capannoni e aziende, poche abitazioni. L'imprenditore sedeva al posto di guida. Aveva la cintura allacciata. Attorno al collo c'era stretta una fascetta in plastica, sulla camicia c'erano macchie di sangue. I finestrini erano integri e nell'auto non c'erano i segni di lotta.