I funerali di Angelo Onorato, la moglie Francesca Donato: "Chiedo verità e giustizia"

Cattedrale di Palermo affollata ed eccezionalmente chiusa ai turisti per i funerali di Angelo Onorato, l'imprenditore e marito dell'eurodeputata Francesca Donato (Dc) trovato morto sabato nella sua Range Rover con una fascetta stretta al collo. Sulla morte di Onorato le indagini sono in corso. Gli inquirenti lavorano per mettere insieme i pezzi di una storia che ha tanti punti ancora da chiarire. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio, anche se la pista privilegiata sembra quella del suicidio. La moglie non crede che il marito possa essersi tolto la vita e durante la celebrazione è tornata a chiedere "verità e giustizia per Angelo".

Francesca Donato: "Verità e giustizia per Angelo"

"Ne ho fatti tanti di discorsi. Questo è il più difficile anche perché non è più lui seduto davanti a me che mi guardava e mi sorrideva mentre li facevo. Ma questo discorso Angelo se lo merita tutto perché Angelo era tutto per me. Lui è stato un marito straordinario. Una persona che aveva dato tutto se stesso per la famiglia sempre ed è stata una persona che ha sparso amore, carità e bene ogni giorno verso chiunque poteva verso chiunque incontrava ed è per questo che la Cattedrale è piena. Perché tutti sanno cosa ha fatto Angelo nella sua vita", le parole di Francesca Donato.

"Io vi ringrazio tutti - ha proseguito - per il vostro straordinario affetto che mi state dando perché voi mi state dando una forza che mi servirà tanto per andare avanti senza di lui. E voglio dire una cosa: in questa città c'è tanto odio ma c'è ancora più amore e questo dobbiamo ricordarcelo sempre e fare in modo che l'amore trionfi su questo odio maledetto. E oltre a pregare per me e per i miei familiari per darci la forza, pregate tutti perché sia fatta verità e giustizia. Perché verità e giustizia è il minimo che noi vogliamo e di cui abbiamo bisogno per superare questa tragedia e per dare una speranza e un futuro a questa città e a tutta la Sicilia. Perché non possiamo permettere a lasciare la Sicilia a chi risolve con l'odio e con la morte i problemi. E voglio ringraziare - ha concluso - con tutto il cuore come faccio le forze dell'ordine, la squadra mobile, tutta la procura, la magistratura perché combattono ogni giorno per la verità, la legalità e la giustizia e questa è sempre stata e oggi sarà per sempre la mia battaglia e dovrà essere la nostra battaglia per tutti noi e per Angelo".

(Servizio video di Rosaura Bonfardino - PalermoToday)

Perché c'era la Digos ai funerali di Onorato

In prima fila davanti alla bara coperta da un tappeto di rose rosse la moglie Francesca Onorato, i figli Carolina Salvatore di 21 e 25 anni, la madre, il fratello e la sorella, e gli altri familiari di Onorato. In chiesa la Dc al completo, presenti anche il leader Salvatore Cuffaro e l'assessore regionale alla Famiglia Nuccia Albano, che è anche consulente di parte per l'autopsia dell'architetto.

In Cattedrale anche gli agenti della Digos, gli agenti hanno fatto foto e video riprendendo i presenti, centinaia, arrivati da tutta Italia. Come detto le indagini sono in corso. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio. Si tratta di un passaggio funzionale e necessario per fare le indagini. L'autopsia ha escluso segni di violenza sul corpo e questo ha portato ad accreditare ancora di più l'ipotesi del suicidio. Si attende comunque l'esito degli esami tossicologici e anche quelli sulla fascetta stretta al collo di Onorato per verificare le impronte e le tracce di dna. Ci sono però tanti elementi ancora poco chiari: c'è l'impronta trovata sul suv di Onorato; c'è la seconda fascetta in plastica trovata per terra a fianco dello sportello posteriore destro del Suv; c'è il misterioso appuntamento che l'imprenditore ha detto di avere la mattina della sua morte. "Vado a risolvere una questione con una persona di Capaci, spero in maniera bonaria", avrebbe detto Onorato a un parente ma non è stato chiarito a chi si riferiva.