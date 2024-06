La morte di Angelo Onorato, le foto e i messaggi spariti dal telefono e l'ultima chiamata: "Sono in compagnia..."

Dal telefono di Angelo Onorato, l'imprenditore sposato con l'eurodeputata Francesca Donato e trovato morto il 25 maggio scorso all'interno della sua auto a Palermo con una fascetta stretta attorno al collo, sono state cancellate immagini ed eliminati dati. È quanto hanno scoperto, come apprende l'Adnkronos, gli investigatori che stanno indagando sulla morte del 55enne. Il caso è un vero e proprio giallo. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio - passaggio formale che consente una serie di indagini - ma resta in campo l'ipotesi del suicidio.

Sappiamo per certo che a trovare il corpo sono state la moglie e la figlia. Non avendo più notizie dell'uomo, lo hanno localizzato attraverso il gps del cellulare e così hanno fatto la macabra scoperta. Onorato era cadavere all'interno della sua auto Range Rover, parcheggiata una strada parallela all'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Onorato sedeva al posto di guida. Attorno al collo c'era stretta una fascetta in plastica, sulla camicia c'erano macchie di sangue. I finestrini erano integri e nell'auto non c'erano i segni di lotta. L'autopsia non ha riscontrato segni di violenza sul corpo.

Secondo quanto risulta finora Onorato sarebbe arrivato nella via dove è stato trovato alle 10.45. Qui si sarebbe fermato per circa 8/9 minuti, per poi riallontanarsi e ritornare dopo una decina di minuti. Alle 11.08 ha ricevuto una telefonata da parte un dipendente. Ha risposto: "Non posso parlare, sono in compagnia" Alle 11.15 lo ha chiamato l'ex presidente della Regione Siciliana, Totò Cuffaro, per alcuni lavori da eseguire, ma l'imprenditore non ha mai risposto.

(Servizio video di Rosaura Bonfardino - PalermoToday)

Gli sforzi degli inquirenti proseguono per mettere insieme le tessere del puzzle che ancora mancano. Onorato era in compagnia? Era solo? Si è tolto la vita? Se si, perché? È forse stato costretto al suicidio? O è stato assassinato?

Nelle prossime ore saranno condotti esami irripetibili sul telefono cellulare di Onorato e su tutti gli altri dispositivi elettronici in suo possesso. Incrociando i dati del telefono e quelli del gps dell'auto potrebbero emergere delle indicazioni anche sui movimenti di Onorato prima della sua morte. Si spera così di potere dare le prime risposte sul caso.