Famoso pizzaiolo strangola la moglie a mani nude e ingerisce barbiturici

Dramma a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche: Angelo Sfuggiti, pensionato 70enne, pizzaiolo ed ex titolare di una pizzeria molto nota in zona, ha strangolato a mani nude e ucciso la moglie di 66 anni, Rita Talamelli, e poi ha ingerito dei barbiturici nel tentativo di togliersi la vita, nella casa di famiglia in via Montefeltro nel quartiere Poderino. Il delitto è avvenuto lunedì sera (20 novembre) intorno alle 21. Sembra che la donna avesse problemi di salute, di tipo psichiatrico. Si tratta del femminicidio numero 106 dall'inizio del 2023.

Angelo Sfuggiti uccide la moglie Rita Talamelli a Fano

È stato uno dei figli della coppia a scoprire tutto: attendeva i genitori a cena e, non vedendoli arrivare, è andato a cercarli di persona nella villetta di famiglia. Così ha scoperto la tragedia, dando l'allarme al 112. Il corpo senza vita della donna era in camera da letto, il marito a terra poco lontano, ancora cosciente dopo aver ingerito psicofarmaci fino a stordirsi. L'avrebbe vegliata per alcune ore.

Il corpo di Rita Talamelli è all'obitorio, a disposizione della magistratura. L'uomo è in stato di arresto, accusato di omicidio volontario, ed è al momento ricoverato all'ospedale Santa Croce di Fano: non sarebbe in pericolo di vita. Famoso pizzaiolo, Angelo Sfuggiti è conosciuto a Fano e dintorni per aver gestito per molti anni la pizzeria "Da Angelo", frequentata non solo da gente del posto. Le indagini degli agenti del commissariato di Fano dovranno chiarire le motivazioni che hanno portato l'uomo a uccidere la moglie.

