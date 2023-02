Cade dal carro di Carnevale: morto ragazzo di 17 anni

Tragedia durante i festeggiamenti di Carnevale a San Cosmo Albanese, in provincia di Cosenza. Un ragazzo di 17 anni, Angelo Viteritti, originario di San Giacomo d?Acri, ha perso la vita dopo essere caduto da uno dei carri allegorici. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 21 febbraio, lungo la strada provinciale 183.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava a bordo del mezzo quando, per cause ancora da accertare, è caduto a terra ed è morto sul colpo. Una dinamica ancora incerta e da chiarire, ma quando sono arrivati i soccorsi non hanno potuto far nulla per il ragazzo. I carabinieri stanno indagando sulla vicenda per capire le cause che hanno portato a questa tragedia. Intanto, l'intera comunità di San Cosmo è sotto shock.