Bimba di 2 anni e nonna attaccate dal loro pastore tedesco in casa: gravi

Venerdì 16 febbraio una bimba di 2 anni è stata attaccata dai cani dei nonni, in un'abitazione di Anguillara Sabazia, vicino a Roma. Aggredita anche la nonna, proprietaria degli animali. La piccola è stata elitrasportata al Policlinico Gemelli di Roma dove le sono state riscontrate lesioni multiple a viso e arti. Intubata e ventilata, è in sedazione profonda, ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva pediatrica. La nonna, anche lei ferita, è stata invece ricoverata all'ospedale San Camillo. La donna è stata portata in sala operatoria per un intervento chirurgico al braccio: stava tenendo in braccio la piccola quando è avvenuta l'aggressione.

"Un evento sconvolgente, che colpisce e rattrista tutta la cittadinanza", dice Angelo Pizzigallo, sindaco di Anguillara Sabazia. "Si tratta di cani di famiglia, abituati alla convivenza con l'uomo, bisogna capire come possa essere successo. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia colpita da questo tragico evento, che segue di pochi giorni la terribile uccisione di un uomo da parte di tre rottweiler nel bosco di Manziana". Nipote e nonna sono entrambe in prognosi riservata e resteranno in ospedale per tutto il week end, ma qualche buona notizia c'è. La piccola, che ha ricevuto ferite al volto e soprattutto alla testa, è cosciente. L'intervento al braccio sinistro della nonna, molto delicato, è riuscito a scongiurare l'amputazione. In condizioni stabili, resta ricoverata in terapia intensiva.

Ai carabinieri il compito di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'aggressione. I due pastori tedeschi conoscevano la piccola da quando è nata, l'hanno aggredita all'improvviso, questione di pochi istanti. I cani sono stati messi in sicurezza. Uno, il pastore tedesco femmina, sarebbe stato individuato come responsabile del ferimento.