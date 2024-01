Giovane madre uccisa e gettata nel Piave: arrestato il suo ex datore di lavoro

Era stato ritrovato senza vita in un'ansa del fiume Piave del trevigiano, lo scorso 21 maggio, il corpo di Anica Panfile, 31enne romena madre di tre bambini. Oggi, martedì 16 gennaio 2024, a distanza di quasi 8 mesi, per il suo omicidio c'è un presunto colpevole. Si tratta di Franco Battaggia, 76enne titolare della pescheria "El Tiburon" di Spresiano, paese di 12mila del trevigiano, ed ex datore di lavoro della donna.

L'uomo era già indagato a piede libero in relazione all'omicidio della giovane madre; oggi è stato raggiunto da una misura cautelare in carcere eseguita dai carabinieri di Treviso. Per Battaggia, a quanto si apprende da fonti investigative, le manette sarebbero scattate poco dopo l'ora di pranzo, come ricostruisce Treviso Today.

Anica era scomparsa lo scorso 18 maggio 2023. Nel pomeriggio dello steso giorno la ragazza sarebbe stata raggiunta da Battaggia sul luogo di lavoro, a Treviso, presso un mensa. Un'occupazione amata dalla donna, e a cui era arrivata dopo l'impiego proprio nella pescheria del 76enne.

Secondo l'imprenditore, alla Panfile doveva essere consegnato il Cud 202 per la dichiarazione dei redditi. Così, sempre secondo la ricostruzione dell'uomo, i due si sarebbero recati in macchina fino alla sua abitazione ad Arcade. "Lì - aveva dichiarato Battaggia agli investigatori - lei mi aveva confidato di essere preoccupata per la sua situazione economica. Mi ha anche chiesto 10 mila euro e io, a titolo di regalo, gliene ho dati la metà. Poi mi ha chiesto di essere riaccompagnata verso il centro del paese dove doveva incontrare una persona ma non so di chi si trattasse".

Ma Franco Battaggia non è un cittadino qualsiasi. Il 76enne è infatti l'ex primula rossa della mala veneta e ha già un precedente penale importante: è stato già in carcere per l'omicidio di un uomo. La sua versione non convince i carabinieri: non esiste infatti alcuna prova di quanto raccontato. Non solo: non viene mai trovata traccia né del denaro che Anica avrebbe ricevuto da Battaggia, né dei documenti fiscali che le sarebbe stati consegnati. La donna però conosceva la casa dell'uomo, dove avrebbe lavorato come donna delle pulizie.

Ma quello che sarebbe successo dentro all'abitazione del 77enne resta per ora un mistero. Probabilmente Anica e il suo killer avrebbero consumato un rapporto sessuale come confermerebbero alcun tracce biologiche riferibili alla donna riscontrate dai Ris di Parma. Anica, secondo quanto è stato appurato in sede autoptica, prima dell'omicidio avrebbe anche assunto della cocaina.

La morte sarebbe sopraggiunta a causa di ripetuti colpi dati con violenza e a mani nude all'altezza della nuca. Poi sarebbe stata finita tramite soffocamento. Le modalità e la dinamica però deve essere ancora chiarite dagli inquirenti che interrogheranno Battaggia nelle prossime ore.