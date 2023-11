Il macchinario che ha ucciso Anila attivato per errore da un collega

La macchina imballatrice che ha ucciso l'operaia albanese Anila Grishaj , schiacciandole le vertebre del collo e la testa, è stata attivata per errore da un collega di lavoro mentre la 26enne, approfittando fosse spenta, stava eseguendo un controllo. È il clamoroso retroscena dell'incidente sul lavoro avvenuto ieri, 15 novembre, alla Bocon di Pieve di Soligo, in via Montello. Sulla tragedia, avvenuta nel pomeriggio di ieri, 14 novembre, attorno alle 16 all'interno dell'azienda specializzata nella commercializzazione dei surgelati, la Procura di Treviso, con il pubblico ministero Francesca Torri, ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Il macchinario, recentemente acquistato, è stato posto sotto sequestro e si valuta l'eventuale esecuzione di un esame autoptico sulla salma della 26enne. Saranno visionate le telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato l'incidente.

La relazione del nucleo Spisal dell'Ulss 2 non lascerebbe dubbi circa le responsabilità dell'ennnesima tragedia del lavoro nella Marca. Martedì, nel tardo pomeriggio, si sono vissuti minuti di grande tensione all'esterno dell'azienda per alcuni componenti della famiglia, intervenuti presso lo stabilimento: sembra infatti che i responsabili della "Bocon" non li avessero avvertiti dell'accaduto. Il padre, sotto choc, avrebbe dato in escandescenze, colpendo a calci alcune fioriere, urlando tutta la sua disperazione. Anila viveva con i genitori Agostin e Marijana, la sorelle e il fratello, a Vergoman di Miane. La 26enne lavorava da cinque anni alla Bocon, azienda in cui era diventata capolinea. Prima di dedicarsi al lavoro la ragazza aveva studiato all'istituto turistico Verdi di Valdobbiadene.

Continua a leggere su Today.it...