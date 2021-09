Anita Pinchetti: la donna di 47 anni dispersa in montagna

Proseguono le ricerche di Anita Pinchetti, la donna di 47 anni residente a Lecco scomparsa sulle montagne di Premana, in Alta Valvarrone, da mercoledì 22 settembre. A dare l'allarme era stato un amico della donna, giunto dalla provincia di Milano per intraprendere con lei una giornata alla ricerca di funghi. Al ritorno nel punto concordato, l'uomo aveva riferito di avere atteso invano il ritorno dell'amica, finché aveva deciso di chiedere aiuto.

Anita Pinchetti dispersa sulle montagne di Premana in Alta Valvarrone: le ultime notizie

Impegnati anche oggi i soccorritori della XIX Delegazione Lariana del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico della Stazione Valsassina-Valvarrone insieme con il personale di Guardia di finanza, Carabinieri, Vigili del fuoco di Lecco, Bellano, altre province e anche unità cinofile, Protezione Civile. Una trentina, in totale, i soccorritori scesi sull'impervio campo di ricerca. Gli elicotteri di Areu, fiamme gialle e Protezione Civile Regione Lombardia hanno sorvolato la zona della Valle dei Forni ed effettuato le perlustrazioni dall'alto, ma fino a questo momento senza rilevare tracce significative. Sono stati impiegati anche i droni.

Le operazioni di ricerca proseguiranno anche nelle prossime ore. La donna non era da sola, ma fino a questo momento le indicazioni fornite dall'uomo che era con lei non hanno dato gli esiti sperati. I due, a un certo punto della camminata, si sarebbero divisi per cercare funghi in zone separate e il mancato ricongiungimento ha fatto scattare allarme e, di conseguenza, le ricerche. L'ultimo aggironamento risale alle 10 di venerdì mattina: le ricerche sono in corso, ma di Anita Pinchetti non c'è traccia.