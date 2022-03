Anna Borsa, la ragazza di 30 anni uccisa a colpi di pistola mentre è dal parrucchiere

Era dal parrucchiere insieme ad altri clienti quando un uomo è entrato, ha fatto fuoco e l’ha ammazzata davanti a tutti con diversi colpi. Choc questa mattina a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, dove una donna di 30 anni è stata uccisa così. La vittima, Anna Borsa, sarebbe stata freddata dall’ex fidanzato. Non ci sono stati molti dubbi per le forze di polizia che, dopo essere state allertate, si sono messe subito a dare la caccia all’uomo anche con l’ausilio dell’elicottero. Intanto i sanitari sono arrivati sul luogo della tragedia e hanno fatto di tutto per salvare la ragazza, ma senza riuscirci. Per lei, colpita anche alla testa, non c’è stato nulla da fare. Ci sarebbe anche un altro uomo, in quel momento presente all’interno del negozio, ferito ad una spalla. Da accertare se anche lui fosse un bersaglio del killer oppure se sia stato ferito per puro caso.

Intanto il presunto assassino è fuggito. Sul posto, i sanitari, i carabinieri e la polizia municipale. Indagini a tutto campo per rintracciare l'assassino. Addolorato per l'accaduto il sindaco Giuseppe Lanzara: "Abbiamo appena appreso di una notizia che sconvolge la nostra comunità. Una giovane ragazza ha perso la vita a causa di un tragico omicidio. La città intera di Pontecagnano Faiano si stringe intorno alla famiglia. Pontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma".