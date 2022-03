Anna Borsa, la donna uccisa dall'ex fidanzato mentre lavora dal parrucchiere

Il salone da parrucchiere in cui lavorava Anna Borsa, 30 anni, ha aperto anche stamattina come sempre, alla solita ora, in via Tevere a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. C'erano già diversi clienti all'interno, quando un uomo è entrato nell'esercizio e ha sparato alla giovane senza lasciarle via di scampo, davanti al personale e agli avventori terrorizzati. Uno dei colpi si è rivelato fatale: la ragazza è stata colpita alla testa ed è morta sul colpo. Inutili, purtroppo, i tentativi di salvarle la vita. L'uomo si è poi dileguato, facendo perdere le sue tracce. Dopo alcune ore di ricerche, anche con il supporto di un elicottero che ha sorvolato l'area a bassa quota, i carabinieri lo hanno individuato e fermato: si tratta dell'ex fidanzato della vittima, Alfredo Erra di 40 anni, indiziato dell'omicidio.

Alfredo Erra fermato per l'omicidio di Anna Borsa a Pontecagnano

L'uomo è stato rintracciato nell'area di servizio della stazione di San Mango Piemonte, sull'autostrada A2 del Mediterraneo, da una pattuglia della polizia stradale di Eboli. Era in evidente stato confusionale. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri da ore impegnati nella caccia al presunto killer. Erra pare sia giunto a San Mango a piedi, percorrendo la zona interna di Fuorni dove aveva abbandonato il veicolo.

"Lui è arrivato tranquillo al negozio, voleva parlare con Anna. Sono andati dentro all'ufficio e poi ho sentito i colpi", ha detto una collega e amica di Anna Borsa. La donna, che ha subito telefonato ai carabinieri, ha raccontato: "Io ho cercato di farlo uscire fuori, ma lui ha detto che voleva dirle solo una cosa. Era vestito con una tuta nera ed aveva un trolley blu. Io avevo paura e anche Anna ne aveva". Anche perché "non era la prima volta che veniva al negozio, ma è stato sempre calmo".



Il luogo dove la donna è stata uccisa dall'ex a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, 1 marzo 2022. ANSA/MASSIMO PICA

Questa mattina la donna non voleva andare a lavorare, secondo una prima ricostruzione. Una fonte vicino alla ragazza ha raccontato all'Ansa che stamane "Anna aveva paura, era pensierosa" e aveva detto che "voleva andare via da Salerno". Con l'ex fidanzato si erano lasciati, dopo una lunga relazione, da circa otto mesi. Lui, da quanto si apprende, continuava ad avvicinarsi al negozio dove lei svolgeva l'attività di parrucchiera. Non avrebbe accettato la fine della relazione: sarebbe questo il movente del delitto. Non è chiaro, al momento, se ci fossero stati già degli episodi di violenza che avrebbero potuto far presagire quanto accaduto oggi.

Nella sparatoria è rimasto ferito anche un altro uomo: si tratta di una persona che non avrebbe avuto alcun tipo di legame con la vittima. Le sue condizioni non sono gravi: colpito ad una spalla, è stato portato in ospedale per le cure del caso. "Pontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma", ha fatto sapere su Facebook il sindaco del comune salernitano, Giuseppe Lanzara, una volta appresa la notizia della morte della trentenne "che ha perso la vita - ha sottolineato il primo cittadino - a causa di un tragico omicidio".