Anna Borsa e quel terribile precedente: "L'ex l'aveva cosparsa di benzina"

Un altro femminicidio, l'ennesimo, avvenuto questa volta a Pontecagnano, in provincia di Salerno. Ancora un delitto terribile che forse si sarebbe potuto evitare. Anna Borsa, la ragazza di 30 anni freddata dal suo ex fidanzato, Alfredo Erra, nel salone di parrucchiere dove lavorava, forse aveva giù vissuto un'esperienza da incubo con quell'uomo. A confermarlo è la testimonianza di una collega della giovane vittima: "Anna aveva paura: il suo ex le aveva già buttato alcol e benzina addosso tempo fa". Il terrore che qualcosa di orribile potesse accadere da un momento all'altro e la voglia di andare via, un desiderio che Anna aveva confessato anche ad una cliente: "Aveva paura ed era pensierosa. Non voleva più andare a lavorare. Mi aveva confidato di voler andare via da Salerno".

La storia tra Anna e l'ex fidanzato Alfredo era terminata da circa otto mesi, ma lui continuava a pubblicare sui social messaggi di rimpianto, manifestando gelosia nei confronti della nuova relazione iniziata dalla 30enne. Sembra che l'uomo fosse solito aggirarsi nei pressi del negozio dove lavorava Anna, fino all'ultimo episodio di ieri, quando l'uomo le ha chiesto di uscire ed ha messo in atto il suo piano omicida.



(Alfredo Erra - Foto Ansa)

I testimoni hanno raccontato la scena: Alfredo era tutto vestito di nero, con una tuta nera. Era calmo, come sempre. Ha chiesto ad Anna di uscire perché le doveva dire una cosa. Anna aveva paura. Le avevo detto che non poteva andare avanti così. Lui non accettava la fine della loro relazione". Dopo aver ucciso la donna, l'assassino ha rivolto l'arma contro il nuovo fidanzato, ferendolo ad una spalla, per poi tentare la fuga e successivamente di togliersi la vita. L'omicida è stato trovato nel primo pomeriggio nell'area di servizio della stazione di San Mango Piemonte della Salerno-Reggio Calabria. A individuare Erra, in evidente stato confusionale, una pattuglia della Polizia Stradale di Eboli. Sul posto sono arrivati immediatamente i Carabinieri che da ore erano impegnati nella ricerca anche con un elicottero. Erra al momento si trova piantonato al Ruggi dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico: è accusato di omicidio premeditato, tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco.

Intanto le indagini proseguono, mentre le pagine social di Anna vengono inondate da messaggi di cordoglio e tristezza. Se come confermato dalla collega Anna aveva già subito minacce e vessazioni da parte dell'ex fidanzato, perché ha preferito non denunciare? Una domanda che resterà senza risposta