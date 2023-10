Anna Lucarini morta nello schianto, svolta clamorosa: "Non è incidente ma omicidio"

Anna Lucarini aveva 58 anni ed era una vigilessa molto conosciuta nella cittadina in cui viveva. Morì in circostanze drammatiche un anno fa. Era la sera del 9 ottobre 2022, nella "sua" Pietrasanta (Lucca): l'auto su cui era a bordo, guidata dal marito, rimase coinvolta in un terrificante incidente: la vettura finì contro un albero e poi prese fuoco. Ora quello schianto diventa un sospetto caso di femminicidio.

Anna Lucarini, l'incidente diventa un giallo: "Omicidio"

Finora la vicenda era stata considerata da tutti una disgrazia fortuita, un tragico incidente stradale, ma nel tempo si è fatta avanti per il sostituto procuratore di Lucca Sara Polino la convinzione che le cose andarono molto diversamente. Daniele Mazzolini, il marito, potrebbe aver agito con la volontà di uccidere la moglie. Si ipotizza infatti una deliberata manovra spericolata dell'uomo, che si sarebbe messo alla guida dopo aver bevuto e poi, dopo un litigio, avrebbe diretto il veicolo verso un albero, per farla finita. Sull'asfalto, nessun segno di frenata.

"Guidava e si sbracciava, sembrava che stessero litigando. Poi, all’improvviso, il guidatore ha sterzato e l’auto si è schiantata contro l’albero". Due testimoni lo avevano fatto mettere a verbale già poco dopo l'incidente. Una suggestione? O era proprio quella la corretta interpretazione di quanto era accaduto su quella Ford bianca che li precedeva e che trasportava Mazzolini e Lucarini?

Il pm ha chiesto il rinvio a giudizio di per omicidio aggravato

Il pubblico ministero, nell'udienza preliminare a Lucca, ha riqualificato la responsabilità del marito della vittima, chiedendone il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio aggravato. Fu lui stesso, è questa in sintesi la tesi del pm Polino, basata sulle indagini condotte dai carabinieri, a dirigere volontariamente l'auto a forte velocità contro l'albero, senza provare neppure a frenare. L'auto prese fuoco, fu necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo senza vita della donna dalle lamiere.

Anna Lucarini voleva separarsi dal marito e proprio questo elemento costituirebbe il movente del delitto. Forse l'intento era di uccidere la moglie e togliersi lui stesso la vita. Ma nell'incidente Mazzolini rimase invece solo ferito a una gamba e fu ricoverato in ospedale. Disposta una perizia psichiatrica a suo carico. Sarà il giudice a decidere se mandare l'uomo a processo. La morte di Anna Lucarini colpì nel profondo la comunità di Pietrasanta, dove la donna lavorava ed era da tutti stimata. Per un caso del destino, la sua morte arrivò a soli venti minuti di distanza, e a pochi chilometri, da quella di un’altra donna di 55 anni, vittima di un incidente stradale in Versilia.

