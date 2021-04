La donna uccisa e trovata in camera da letto insieme al marito agonizzante

Femminicidio a Cerignola, in provincia di Foggia. La vittima, Anna Petronelli, aveva 80 anni. L'uomo è ricoverato in ospedale. A scoprire l'accaduto è stato il figlio della coppia che ha allertato la polizia

Femminicidio a Cerignola, cittadina in provincia di Foggia. Un uomo ha sparato alla moglie, uccidendola, e poi ha rivolto l'arma contro di sé nel tentativo di togliersi la vita. È quanto accaduto questa mattina, secondo la ricostruzione degli inquirenti, in un'abitazione in via Giordano Bruno, zona Sant'Antonio. A trovare i due corpi, uno senza vita e l'altro agonizzante, è stato il figlio della coppia che ha lanciato subito l'allarme alla polizia.

Omicidio a Cerignola: morta Anna Petronelli

La vittima è una donna di 80 anni, Anna Petronelli, morta sul colpo mentre era ancora a letto. Poco distante, riverso ai piedi dello stesso letto, c'era il marito, Francesco Polidoro di 83 anni, ferito con un proiettile alla testa. L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale Giuseppe Tatarella di Cerignola: le sue condizioni sono gravissime.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Cerignola che hanno recuperato l'arma utilizzata per il delitto. Si tratta di una pistola legalmente detenuta dall'anziano. Sull'accaduto indaga la polizia.

Servizio video di Roberto D'Agostino/FoggiaToday