Uccisa a coltellate e abbandonata nel bagagliaio della sua auto: fermato l'ex compagno

È stato individuato e fermato dai Carabinieri un uomo indiziato dell'omicidio di Anna Scala, la donna uccisa a coltellate, il cui cadavere è stato ritrovato nel bagagliaio della sua auto parcheggiata in via San Massimo a Piano di Sorrento. Si tratta dell'ex compagno della vittima sul quale da subito si erano concentrati i sospetti degli inquirenti. L'uomo si trovava in una zona impervia della città, vicino a dove aveva nascosto lo scooter con il quale si era allontanato dal luogo dell'omicidio. I militari lo stanno ora portando in caserma a Sorrento.

Il corpo della donna era stato rinvenuto dai carabinieri intorno alle 12.30 nel bagagliaio della sua auto parcheggiata in via San Massimo a Piano di Sorrento. Un'area di parcheggio privata di un condominio, punteggiata di aiuole, dove Anna Scala aveva appena lasciato la sua vettura quando sarebbe stata sorpresa alle spalle e uccisa. Ad allertare il 112 sarebbe stato un passante dopo aver visto il cofano, semi-aperto, sanguinante. A terra i carabinieri, arrivati dopo la segnalazione al 112 di un residente che aveva visto il corpo, hanno trovato un berretto e un coltello con la lama insanguinata. Il cappello serviva probabilmente a celare parzialmente il volto dell'aggressore di Anna, secondo alcune testimonianze. L'assassino lo averebbe perso durante la fuga in scooter.

Immediato l'avvio delle indagini: i carabinieri stanno acquisendo immagini da telecamere di sorveglianza e interrogando i residenti della zona. I sospetti si concentrano però prevalentemente sull'ex compagno della donna. Anna Scala, originaria della vicina Vico Equense, in passato aveva infatti denunciato il suo ex per stalking. L'uomo, rintracciato non lontano dal luogo del delitto, è al momento interrogato dagli inquirenti. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe cercato di darsi alla fuga, immediatamente dopo la morte della compagna, provando a far perdere le proprie tracce.

