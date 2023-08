Anna Scala uccisa e lasciata nel bagagliaio dell'auto: l'ex compagno ha confessato

Si chiama Salvatore Ferraiuolo, 54 anni, l'uomo che ha confessato ai carabinieri l'omicidio di Anna Scala. È l'ex compagno della vittima, con il quale aveva intrattenuto una relazione poi interrotta. Il corpo senza vita della donna, 56enne originaria di Vico Equense, è stato trovato giovedì 17 agosto con delle ferite da arma da taglio alla schiena all'interno del bagagliaio della sua stessa auto a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. L'uomo è stato fermato ieri per omicidio premeditato dai carabinieri mentre si trovava in una zona impervia della città, vicino a dove aveva nascosto lo scooter con il quale si sarebbe allontanato dal luogo dell'omicidio. È stato condotto nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Indagini serrate sono state condotte a cura dei carabinieri della compagnia di Sorrento e del gruppo di Torre Annunziata, sotto il coordinamento della procura. L'autopsia sul corpo della vittima sarà eseguita probabilmente oggi.

L'omicidio di Anna Scala a Piano di Sorrento

La donna, originaria di Moiano, frazione di Vico Equense (Napoli), a non molta distanza dal luogo dell'omicidio, era separata e aveva una figlia residente a Gragnano. Da poco aveva conosciuto Ferraiuolo e la relazione era stata troncata da mesi. La vettura nella quale è stato rinvenuto il corpo era parcheggiata in un'area condominiale in via San Massimo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Sorrento che hanno subito avviato le indagini. Gli stessi inquirenti hanno raccolto e analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, oltre ad aver ascoltato alcune testimonianze. A quanto si è appreso, la donna aveva denunciato il suo ex compagno per stalking.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la donna stava aprendo il bagagliaio dell'auto per prendere la spesa quando si sarebbe avvicinato un uomo, vestito di nero, che l'ha accoltellata più volte. L'uomo avrebbe sorpreso la donna colpendola alle spalle mentre era intenta ad aprire il bagagliaio, poi l'avrebbe spinta dentro e avrebbe richiuso il vano, risalendo infine in scooter per scappare via. I carabinieri hanno subito cercato di ricostruire la via di fuga del killer. Oltre al cappello, perso dal presunto omicida in fuga su uno scooter di colore scuro, i militari hanno trovato anche la presunta arma del delitto, un coltello, in un'aiuola vicino al luogo in cui era parcheggiata la vettura. La lama era sporca di sangue. A segnalare l'omicidio è stata una telefonata al 112 che indicava la presenza di un cadavere. Poi il fermo dell'uomo e, poco dopo, la confessione.

