Anna Sviridenko uccisa a 40 anni dall'ex Andrea Paltrinieri: una cintura per strangolarla, i figli contesi

Ci sarebbe una storia di figli contesi dietro all'omicidio di Anna Sviridenko, 40 anni, a Modena. Arrestato l'ex marito 48enne, Andrea Paltrinieri: si è presentato in caserma con il cadavere della donna, dottoressa specializzata in medicina nucleare, nel bagagliaio del furgone. Lei lavorava all'ospedale universitario di Innsbruck e aveva da poche ore ottenuto la custodia dei suoi due figli, di 2 e 3 anni, da un tribunale austriaco. Era tornata a Modena per riportare entrambi i ragazzi nel Paese in cui si era trasferita dopo essersi separata da lui. Il movente dietro l'atroce fatto di sangue dovrà essere confermato, l'uomo è in carcere, in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

Una cintura per strangolare l'ex moglie

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, ingegnere, disoccupato, "un tipo tranquillo, papà amorevole" secondo i vicini di casa, l'ha strangolata con una cintura, l'ha incappucciata con una busta di plastica stretta al collo con un filo metallico, l'ha caricata sul furgone e si è presentato lui stesso dai carabinieri, confessando il delitto. E' accusato di omicidio aggravato. Ennesimo atroce femminicidio del 2024. Sono ancora molti gli aspetti da chiarire sulle dinamiche che hanno portato al delitto: gli inquirenti indagano con il massimo riserbo e al momento, sottolinea ModenaToday, non si conoscono né il luogo, né il momento del femminicidio numero 26 del 2024 in Italia.

Il presunto assassino, modenese, dopo la separazione aveva lasciato l'Austria ed era tornato a vivere vicino ai genitori, in zona Musicisti a Modena. Anna Sviridenko era rimasta a vivere oltralpe e lavorava presso l'Università di Medicina di Innsbruck. Ultimamente si divideva tra la cittadina austriaca e Modena, dove proseguiva la specializzazione con Unimore. La relazione - che durava da una decina di anni - era sempre stata complessa. Così come delicata era le gestione dei due figli, che passavano al maggior parte del tempo a Innsbruck, per poi rientrare a Modena di tanto in tanto.

"La nostra società si sollevi con forza contro questa barbarie"

"La nostra comunità è devastata dalla notizia della brutale uccisione - ha commentato il rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Carlo Adolfo Porro - A nome di tutto l'Ateneo, esprimo il nostro più profondo e sentito cordoglio alla famiglia e ai suoi due figli. Il femminicidio è un cancro che non possiamo più tollerare, una vergogna che macchia la nostra umanità, e non ci sono mezzi termini per condannarla: è un atto vile, disumano e inaccettabile. È tempo che la nostra società si sollevi con forza contro questa barbarie".

L'affidamento dei figli

La 40enne Anna Sviridenko aveva avviato in Austria una procedura per la regolamentazione dell'affidamento prevalente dei figli minori e l'esercizio del diritto di visita. Il procedimento era stato definito un anno fa e aveva stabilito la collocazione prevalente dei minori presso l'abitazione della madre, con il diritto di visita del padre.

L'uomo, a gennaio 2024, aveva proposto ricorso per separazione con addebito a carico della donna, contestando la giurisdizione austriaca. Nonostante ciò, il tribunale modenese aveva confermato le disposizioni. A febbraio la vittima aveva presentato un'altra istanza al tribunale di Innsbruck, per ottenere l'affidamento esclusivo dei due figli. Il giorno prima dell'omicidio una sentenza del tribunale austriaco aveva sancito l'affido condiviso dei due figli della coppia, ma anche che i bimbi sarebbero rimasti a vivere all'estero con la mamma. Il padre avrebbe ovviamente avuto diritto di visita nei tempi e nei modi concordati con la madre.