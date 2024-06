Anna uccisa dall'ex con una cintura: confermato l'arresto di Andrea Paltrinieri

Oggi è stato convalidato l'arresto di Andrea Paltrinieri, l'uomo finito in carcere per l'omicidio della ex moglie Anna Sviridenko. Lui stesso aveva trasportato il suo cadavere alla caserma dei carabinieri. A darne notizia il procuratore capo di Modena, Luca Masini, che fa sapere anche che la misura di custodia in carcere è stata disposta per il reato di omicidio volontario, aggravato dall'esser stato commesso contro un coniuge.

Niente premeditazione

Per il momento, è stata esclusa dal gip l'ulteriore aggravante della premeditazione, ipotizzata in un primo momento, invece, dalla Procura. "Mi odia, questa guerra non finirà mai". Dagli audio inviati alle amiche emerge con forza la paura di Anna.

Come racconta ModenaToday, la vittima dell'ennesimo femminicidio del 2024 faceva la spola tra Innsbruck, San Felice e Modena, macinando migliaia di chilometri per conciliare lavoro e famiglia, pur in una situazione conflittualità con il marito, dal quale si era separata ma che continuava a vedere per accompagnare da lui i figli piccoli almeno una volta al mese.

La dottoressa di origine bielorussa, medico in Medicina Nucleare, lavorava stabilmente in Austria da tempo, ma seguiva anche la specializzazione in Radiologia a Modena (qui il ricordo dei colleghi). Aveva trovato casa da due anni nel piccolo centro della Bassa modenese, accanto a una famiglia di amici. Da qui si spostava verso il capoluogo per lavoro e per lasciare talvolta i due bambini al marito e ai notti paterni. Proprio i vicini di casa di San Felice, che si trovavano già A Minsk per motivi personali, sono in contatto con la famiglia Sviridenko: la sorella della vittima dovrebbe arrivare in Italia nelle prossime ore.

Soffocata con la cintura

La dinamica e il luogo esatti dell'omicidio non sono ancora stati appurati. Anna Sviridenko sarebbe stata soffocata tramite una cintura e un sacchetto stretti al collo della vittima. Così infatti è stato ritrovato alle 21.40 il cadavere della 40enne, riposto nel bagagliaio del furgone di Paltrinieri e spontaneamente consegnato alla caserma dell'Arma in via Pico.

Un fiore sulla panchina rossa nel parco di viale Martiri della Libertà, davanti alla Prefettura: è "il simbolico omaggio" che i rappresentanti del Pd modenese porgeranno domani, alle 12, ad Anna, vittima "dell'ennesimo femminicidio". A prendere parte alla manifestazione, per il Pd, saranno i parlamentari Vincenza Rando, Maria Cecilia Guerra e Stefano Vaccari, i segretari Roberto Solomita e Federica Venturelli, la portavoce della conferenza delle donne Patrizia Belloi. Tutti invitano "la cittadinanza" a partecipare.