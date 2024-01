Vincenzo Carnicelli e Annalisa Rizzo: marito e moglie trovati morti in casa

Un uomo e una donna di 63 e 43 anni, marito e moglie, sono stati trovati morti questa mattina in un appartamento di un condominio di via Gaetano Donizetti ad Agropoli, in provincia di Salerno. Sul posto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della locale compagnia, ed è arrivato anche il medico legale per accertare le cause dei decessi. Le indagini sono alle battute iniziali e per il momento nessuna pista investigativa è esclusa. L'ipotesi più accreditata è che si tratti di un caso di omicidio-suicidio: secondo le prime informazioni, l'uomo, Vincenzo Carnicelli, pizzaiolo, avrebbe ucciso con un coltello da cucina la moglie, Annalisa Rizzo, impiegata in banca, e poi si sarebbe tolto la vita con la stessa arma. Ma andrà fatta chiarezza.

La coppia aveva una figlia di 13 anni, in casa al momento della tragedia: stava dormendo nella sua cameretta. A far scattare l'allarme è stata la madre della 43enne: la donna ha chiamato il 112, insospettita perché la figlia non rispondeva alle sue telefonate.

Secondo una prima ricostruzione ancora da confermare, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una lite tra i due coniugi. In casa i carabinieri avrebbero trovato un coltello con una lunga lama insanguinato. Numerosi i fendenti riscontrati sul corpo della donna, diverse ferite di arma da taglio anche su quello dell'uomo.

Sul posto anche la scientifica e il magistrato di turno presso il tribunale di Salerno. Nell'abitazione, posta sotto sequestro, proseguono gli accertamenti medico-legali che chiariranno con esattezza la dinamica di quanto avvenuto. A coordinare le indagini dei carabinieri è la procura di Vallo della Lucania.