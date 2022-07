Annamaria D'Eliseo, il giallo della donna trovata impiccata in garage: fermato il marito

Omicidio o istigazione al suicidio: sono le due ipotesi su cui indagano gli investigatori, in queste ore, per la morte di Annamaria D'Eliseo, 60enne collaboratrice scolastica in una scuola elementare, trovata impiccata nel garage della sua villetta a Lanciano, in provincia di Chieti, ieri intorno all'ora di pranzo. A dare l'allarme al 112 è stato il marito, 70enne, pensionato ex vigile del fuoco: ha riferito che la moglie si è tolta la vita. Ora è in stato di fermo.

Annamaria D'Eliseo morta impiccata a Lanciano: cosa è successo?

La donna è stata trovata dal marito priva di vita in una rimessa-garage vicino all'abitazione di famiglia, una villetta immersa nel verde in via Iconicella. La donna sarebbe stata trovata appesa ad una corda, ma fin da subito ai carabinieri di Lanciano qualcosa non è quadrato nel racconto del marito. I carabinieri hanno eseguito alcuni rilievi sul posto insieme al medico legale Cristian D'Ovidio e al pubblico ministero, Serena Rossi.

In serata, il 70enne sarebbe stato ascoltato nella caserma dei carabinieri a cui è affidata l'indagine. Ci sarebbero stati dei problemi nel rapporto tra i due. L'autopsia sarà eseguita nelle prossime ore nell'ospedale di Chieti.

"Cara Anna voglio ricordarti così. Sorridente! Preziosissima collaboratrice, instancabile lavoratrice, amorevole supporto ai nostri alunni, presenza discreta ed elegante nella nostra scuola": è il ricordo su Facebook di Mirella Spinelli, la dirigente scolastica dell'istituto in cui la vittima lavorava.

I carabinieri intervenuti sul posto, a Lanciano (Chieti)