Annamaria D'Eliseo trovata impiccata in garage, il marito: "Non ho ucciso mia moglie"

"Il mio assistito ha risposto a tutte le domande, ha smentito di aver ucciso la moglie e ha detto di non averla mai maltrattata". Sono le parole dell'avvocato Claudio Nardone, legale del marito della donna trovata morta ieri in una rimessa-garage vicino all'abitazione di famiglia, una villetta immersa nel verde in contrada Iconicella a Lanciano, in provincia di Chieti. È stato un lungo interrogatorio, durato fino alle 4 del mattino, per il 70enne, vigile del fuoco in pensione, indagato a piede libero per omicidio. Il pm Serena Rossi voleva chiarimenti sulle circostanze della morte della moglie, Annamaria D'Eliseo, 60enne collaboratrice scolastica in una scuola elementare, trovata venerdì esanime con dei cavi elettrici intorno alla gola.

Annamaria D'Eliseo morta impiccata a Lanciano: cosa è successo?

I carabinieri, che inizialmente ipotizzavano il suicidio per impiccagione, con relativa asfissia, sospettano si sia trattato di una messinscena. La rimessa dove la donna è stata trovata, annessa alla villa di famiglia, ora è sotto sequestro. Secondo quanto ricostruito in base al racconto del marito, poco dopo le 13 di venerdì è stato lui stesso a scoprire la moglie ormai senza vita, ha deposto a terra il corpo e poi ha chiamato i soccorsi. I carabinieri continuano a studiare i risvolti della vicenda e vanno avanti nell'analisi negli accertamenti operativi più importanti.

Fondamentali quelli scientifici, a partire dall'autopsia che il medico legale Cristian D'Ovidio, consulente della procura di Lanciano, dovrebbe eseguire all'inizio della prossima settimana. L'indagato, proprietario di terreni agricoli e coltivatore di ortofrutta e allevamento di animali da cortile, è tornato a prendersi cura dell'attività, che spesso vedeva impegnata anche la moglie.

"Cara Anna voglio ricordarti così. Sorridente! Preziosissima collaboratrice, instancabile lavoratrice, amorevole supporto ai nostri alunni, presenza discreta ed elegante nella nostra scuola": è il ricordo su Facebook di Mirella Spinelli, la dirigente scolastica dell'istituto in cui la vittima lavorava.

I carabinieri intervenuti sul posto, a Lanciano (Chieti)