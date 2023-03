Corre in strada per recuperare il cane: viene travolta e uccisa da un'auto

Una donna di 68 anni, Anna Maria Di Marino, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un'automobile lungo l'Asse mediano a Giugliano di Campania, in provincia di Napoli. La commerciante era molto conosciuta proprio per la lunga attività nel suo negozio di intimo, divenuto un punto di riferimento per tutta la comunità.

La dinamica del tragico incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. La 68enne viaggiava lungo l'Asse mediano, verso Lago Patria, quando all’uscita di Casandrino è stata costretta a fermarsi forse per un guasto alla macchina. Il suo cagnolino sarebbe saltato fuori dall'abitacolo e lei, per recuperarlo, ha abbandonato il veicolo. Proprio in quel momento è sopraggiunta un'altra auto che - purtroppo - non è riuscita a frenare in tempo.

La signora Annamaria è stata travolta e dall'impatto ne è nato anche un maxi tamponamento che ha coinvolto ben 5 veicoli. Immediati i soccorsi per la donna che è trasportata in ospedale, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Tanti in queste ore si stringono alla famiglia, in questo grande momento di dolore, e dedicano - anche sui social - messaggi alla signora Annamaria.