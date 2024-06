Si tuffa dal pontile e non riemerge: morto ragazzino di 12 anni

Una tranquilla giornata al mare tra tuffi e divertimento che si trasforma in tragedia. Un ragazzino di 12 anni è morto annegato: dopo essersi lanciato in acqua non è più riemerso. É stato proprio un salto dal pontile, verso lo specchio d’acqua sottostante, all’altezza della Piattaforma Bedetti di Falconara Marittima (Ancona), a costare la vita ad un adolescente straniero di circa dodici anni. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe tuffato ma non sarebbe più riemerso in superficie, tanto da preoccupare gli amici che erano lì con lui i quali hanno dato l’allarme.

Immediati i soccorsi, con il volo dell’eliambulanza che si è portata sul posto ma è ripartita alla volta dell’ospedale di Torrette drammaticamente vuota. In spiaggia anche le forze dell’ordine e la Guardia Costiera, oltre al personale sanitario che ha provato a rianimare l’adolescente praticando un prolungato massaggio cardiaco, senza però riuscire a salvare la sua giovane vita.