Bagno notturno con l'amico, si tuffa e non riemerge: trovato morto sul fondale

Un uomo di 42 anni, scomparso nella notte, è stato trovato morto sul fondale del lago di Garda. L'uomo si sarebbe tuffato a largo della spiaggia del Desenzanino, nel Bresciano. Era in compagnia di un amico, riferisce la Guardia Costiera: entrambi avevano deciso di fare il bagno in notturna, ma improvvisamente il 42enne è stato perso di vista. La spiaggia del Desenzanino, spiega BresciaToday, tende a declinare dolcemente: ma superata la fase "bassa" (che può misurare anche fino a 20 o 30 metri dalla riva) poi il fondale sprofonda rapidamente.

L'allarme è stato lanciato l'allarme intorno a mezzanotte. Ricevuta la segnalazione, la Guardia Costiera ha attivato prima le ricerche di superficie inviando una barca sul posto, quindi quelle di profondità con il Nucleo subacquei della Guardia Costiera di Genova, già sul lago in questi giorni per un'altra ricerca. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Salò e il Nucleo sommozzatori di Milano.

Dopo un'attenta ispezioni dei fondali, l'equipaggio della Guardia Costiera ha individuato la sagoma di un corpo, adagiato sul fondo: il cadavere è stato recuperato dall'unità navale dei Vigili del Fuoco e trasportato in spiaggia, dove i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Quanto accaduto è ora al vaglio dei carabinieri di Desenzano, che stanno indagando per ricostruire la dinamica della tragedia.