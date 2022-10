Azienda a rischio, i lavoratori non ci stanno e occupano l'aeroporto

Genova infiammata dalla protesta dei lavoratori di Ansaldo Energia. Oggi, 13 ottobre 2022, è il secondo giorno di sciopero. Hanno deciso di non attendere l'esito del vertice in Regione e alle 9.30, tra cori e petardi, è partito il corteo dallo stabilimento di Campi. "Vuole essere una giornata di lotta per difendere il posto di lavoro, il patrimonio industriale di Genova e la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici", affermano i rappresentanti sindacali.

Il corteo è entrato all'interno del terminal dell'aeroporto Cristoforo Colombo. Lo scalo non è operativo. Alcuni lavoratori hanno organizzato un blocco nella zona d'ingresso degli imbarchi. Appeso lo striscione che apriva il corteo "Non vi faremo chiudere Ansaldo Energia".

I lavoratori Ansaldo Energia a rischio

L’azienda Ansaldo Energia è una delle più storiche del capoluogo ligure e impiega direttamente circa mille operai, 1.400 impiegati e 400 esterni. La preoccupazione dei sindacati è che in cambio di una ricapitalizzazione Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) - detentrice della maggioranza dell’azienda - possa chiedere una riorganizzazione del lavoro con tagli occupazionali. Le organizzazioni sindacali parlano di stato di "prefallimento" per l'azienda, denunciano l'assenza di commesse per il 2023 con uno scarico di 200 mila ore di lavoro già da marzo. I sindacati puntano il dito sul Governo e sottolineano che c'erano tre commesse con Enel per convertire le centrali a carbone di Brindisi, Civitavecchia e La Casella (Piacenza), poi fermate per le scelte del governo che con la crisi energetica ha deciso di continuare con il carbone.

La lettera di Cdp

"Cdp - recita la nota - riconosce il valore delle competenze tecnico-ingegneristiche di Ansaldo Energia e monitora attentamente l'evolversi della situazione attuale determinata dalle conseguenze sul portafoglio ordini derivanti dalle vicende belliche internazionali. Cdp è in costante contatto con i vertici societari che stanno finalizzando un piano industriale volto a preservare e valorizzare le competenze dell’azienda. In tal senso Cdp valuterà in modo costruttivo assieme all'intera compagine azionaria i dettagli del piano". Affinché questo percorso raggiunga i risultati prefissati, "occorre il coinvolgimento responsabile e consapevole di tutti i soggetti coinvolti anche al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’attività aziendale".