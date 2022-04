Anselmo Campo: l'imprenditore trovato morto in casa con una ferita alla testa

Il cadavere di un imprenditore di 56 anni, Anselmo Campo, è stato trovato nella sua casa di Grumello del Monte, in provincia di Bergamo. Il corpo presenta una ferita al capo. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri di Bergamo. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, ma gli inquirenti propendono per la pista dell'omicidio, forse conseguenza di un furto finito male.

I carabinieri del comando provinciale di Bergamo sono intervenuti nella tarda serata di mercoledì all'interno di un appartamento nel pieno centro abitato di Grumello del Monte, dove poco prima era stato rinvenuto il cadavere del proprietario di casa. L'uomo si trovava riverso a terra in una pozza di sangue con una ferita alla testa.