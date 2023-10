Antonella uccisa con 15 coltellate, la vicina di casa: "Così l'ho trovata in cucina"

Il marito in stato di shock, che continuava a ripetere "mia moglie, mia moglie", con la maglietta ricoperta di evidenti tracce ematiche. E la moglie stesa a terra, in cucina, con un coltello accanto e la testa in una pozza di sangue. È la sconvolgente testimonianza di Tanja Munro, la vicina di casa che per prima ha visto cosa era appena successo nell'abitazione dei coniugi Ersoy a Colchester, nella contea di Essex in Inghilterra: è qui che il 1° giugno di un anno fa il marito Ertan Ersoy avrebbe ucciso con 15 coltellate la moglie Antonella Castelvedere, 52 anni, originaria di Bagnolo Mella, comune in provincia di Brescia.

Alla Chelmsford Crown Court, meno di 50 chilometri da Londra, prosegue il processo per omicidio volontario che vede alla sbarra proprio Ertan Ersoy, accusato di aver ucciso la moglie nella cucina della loro abitazione. Secondo quanto ricostruito dai medici, Antonella Castelvedere sarebbe stata colpita ben 15 volte: al volto, al petto, su entrambe le mani e alla gola, dove sarebbero stati inferti i due colpi letali, tra cui una ferita lunga circa 15 centimetri e profonda 7. Il marito, medicato in ospedale per alcune lesioni superficiali allo stomaco, anche nel corso della prima udienza in tribunale ha ribadito di aver agito soltanto per difendersi.

La super testimone Tanja Munro ha riferito di aver raggiunto la casa dei vicini. In prima battuta avrebbe incontrato Ersoy, con la maglietta sporca e le mani a tamponare presunte ferite allo stomaco, "da cui però non fuoriusciva sangue", avrebbe riferito Munro. "Mia moglie, mia moglie" è quanto continuava a ripetere il 51enne accusato di omicidio. Munro avrebbe poi raggiunto la cucina dove, stesa a terra, c'era la 52enne bresciana. La vicina avrebbe provato a salvarla, a rianimarla, senza accorgersi della profonda ferita al collo che le aveva già tolto la vita.

Antonella giaceva ormai esanime, in una pozza di sangue: aveva una mano vicino alla testa e, a pochi centimetri, il coltello probabilmente utilizzato per il brutale assassinio. Per l'accusa, il movente sarebbe riconducibile alla gelosia che l'uomo nutriva nei confronti della donna: sia dal punto di vista della loro relazione (pare fosse ossessionato dall'idea che la moglie lo tradisse), sia per la brillante carriera universitaria di Antonella (marito e moglie lavoravano insieme).

L'omicidio di Antonella Castelvedere e il processo

Il 1° giugno 2022, Antonella Castelvedere è stata trovata morta nella sua casa di Colchester, cittadina inglese dove la 52enne di Bagnolo Mella (Brescia) viveva da diversi anni. Secondo le accuse, la docente universitaria bresciana è stata massacrata con 15 coltellate, di cui due letali, dal marito Ertan Ersoy, in seguito arrestato. Nei giorni scorsi l'uomo, anche lui docente all'università, è finito alla sbarra con l'accusa di omicidio volontario: durante la prima udienza del processo ha ammesso di aver ucciso la moglie, ma "per difendersi". Ersoy, che chiede di essere giudicato per omicidio colposo, sostiene infatti che sia stata la vittima ad aggredirlo per prima.

Una teoria smontata dalla pubblica accusa. Per il pm non ci sarebbero infatti dubbi: Ertan Ersoy avrebbe agito in preda a "un raptus irrazionale e violento", ferendo la moglie con 15 coltellate, alle braccia e all'addome, di cui due letali alla gola. Per il pm, quindi, sarebbe stata la 52enne a tentare di difendersi, tanto che Ersoy era stato medicato in ospedale per due ferite superficiali allo stomaco. Secondo l'accusa, il movente sarebbe riconducibile alla gelosia che l'uomo nutriva nei confronti della donna: entrambi lavoravano nella stessa università come insegnanti, ma Antonella Castelvedere negli anni si sarebbe guadagnata stima e onori, pubblicazioni di libri e collaborazioni importanti. Non così il marito.

L'invidia come movente: è questa la pista seguita dagli investigatori. Il marito, con cui i rapporti erano tesi da qualche tempo, l'avrebbe ammazzata perché non sopportava il successo che Antonella aveva nel suo lavoro, docente stimata e benvoluta, scrittrice di saggi e amata dai suoi studenti. L'ipotesi è che la 52enne sia morta proprio "per la carriera", una fonte di grave conflitto, più o meno sotterraneo, con il consorte, un docente di matematica precario che mal tollerava una vita nel cono d'ombra della moglie. Non solo: pare che Ertan Ersoy fosse ossessionato dall'idea che la moglie lo tradisse, tanto da piazzare una cimice nella casa dove viveva anche la loro bambina di 5 anni. Per fortuna, la piccola non ha assistito all'omicidio: dopo la morte della madre è stata affidata a una famiglia inglese.

