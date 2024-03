Antonella De Rosa uccisa a bastonate dal marito e sepolta in giardino: il corpo trovato dopo 10 giorni

Prima l'avrebbe uccisa con diverse bastonate, poi l'avrebbe sepolta nel giardino di casa, per confessare il delitto soltanto 10 giorni dopo. Un terribile fatto di cronaca avvenuto ad Araquari, comune dello stato brasiliano di Santa Caterina, in cui la vittima è una donna italiana di 43 anni, Antonella De Rosa, originaria della provincia di Foggia, ma che da circa 10 anni viveva in Brasile.

L'omicidio di Antonella De Rosa

Ad ucciderla è stato il marito, Adriano Santos, che durante la confessione ha fornito diversi dettagli: l'omicidio è avvenuto il 26 febbraio, ma il cadavere è stato rinvenuto soltanto il 7 marzo, ben 10 giorni dopo. La morte di Antonella ha scosso non soltanto la provincia di Foggia, ma anche la comunità di Montecatini Terme, dove la famiglia si era trasferita in seguito al decesso del padre. Antonella e Adriano si erano conosciuti a Milano 13 anni fa e dopo qualche mese hanno deciso di andare a vivere in Brasile. Secondo quanto riporta FoggiaToday, il delitto si sarebbe consumato al culmine di una violenta lite, l'ultima di una lunga serie: dopo dieci anni di convivenza ad Araquari, i rapporti tra i due erano peggiorati, diventando tesi al punto da far scattare nei confronti dell'uomo un divieto di avvicinamento alla moglie

La confessione del marito

Una dinamica confermata anche dalla confessione dell'uomo, che però sostiene di aver agito per legittima difesa: secondo la sua versione sarebbe stato aggredito dalla 43enne, colpendola con una sbarra per difendersi. Un racconto che, al momento, non sembra convincere gli investigatori: dopo il delitto l'uomo avrebbe trascorso diverse ore con il cadavere in casa, prima di decidere di seppellirlo in giardino, dove poi è stato trovato dalla polizia. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti prima dai numerosi litigi e dal rapporto tumultuoso tra i due, e poi dall'improvvisa scomparsa della donna. Nei giorni scorsi anche la mamma della 43enne aveva provato a contattarla telefonicamente, ma senza ricevere risposta: l'ultimo messaggio ricevuto da Antonella risale al 23 febbraio. Dopo la denuncia alla polizia, è arrivata la macabra scoperta e l'arresto del marito. Un dolore immenso per la mamma e la sorella di Antonella, residenti in Toscana, che oltre a sopportare quanto accaduto dovranno fare i conti con gli ingenti costi per il rimpatrio della salma dal Brasile, che dovrebbero aggirarsi intorno ai 30mila euro.