Antonella Di Massa, 12 giorni di "buio" e i lividi sul cadavere: le ipotesi sulla donna trovata morta

Pochissime certezze e una serie di domande senza risposta. Il caso di Antonella Di Massa, la 51enne scomparsa a Ischia il 17 febbraio e trovata cadavere il 28 febbraio da due inviati della trasmissione tv "Chi l’ha visto?", è un rompicapo. A iniziare da come è morta: si è tolta la vita? È stato un omicidio? O un tragico incidente? Quali sono le piste seguite dagli inquirenti e cosa non torna.

Gli ultimi giorni di Antonella Di Massa

Partiamo dai punti certi ovvero due date: il 17 e il 28 febbraio. Il primo è il giorno della scomparsa. Il secondo quello del ritrovamento del corpo. Possiamo aggiungere una terza data, quella del 27 febbraio perché secondo un primo esame del medico legale la donna è morta circa 24 ore prima del ritrovamento.

Cosa ha fatto in tutto quel tempo? Con chi era? Dove? Possibile che nonostante la mobilitazione di uomini e mezzi nessuno l'abbia trovata e che a farlo siano stati i due inviati della trasmissione di Raitre "semplicemente" addentrandosi in una zona verde peraltro adiacente a una strada e vicina a dove la donna aveva lasciato l'auto?

Antonella Di Massa aveva una vita semplice, viveva a Ischia (Napoli) con il marito e aveva due figlie che frequentano l'università. I suoi movimenti di sabato 17 febbraio sono ricostruiti grazie alla testimonianza di chi l'ha incontrata e alle immagini di alcune telecamere di sorveglianza. Antonella esce per fare la spesa e scambia qualche parola con un'amica, poi torna a casa e sistema la spesa. Dopo esce nuovamente con la sua auto: una Panda bianca. Si dirige verso Panza, comune montano dell'isola, e lascia l'auto in un parcheggio. Una videocamera la inquadra mentre si allontana a piedi: indossa un piumino con il cappuccio alzato - anche se faceva caldo quel giorno - e ha una busta di plastica in mano. Altre telecamere la inquadrano all'esterno della Pro Loco di Succhivo. Sono le ultime immagini che si hanno della donna.

Qui si inseriscono le parole di un testimone. Un uomo dice di averla vista camminare e che la donna avrebbe tentato di non farsi vedere, come se volesse nascondersi. Poi è il buio, di Antonella Di Massa nessuna traccia.

Il cadavere di Antonella Di Massa trovato dagli inviati della tv

Si mobilita tutta Ischia, le ricerche sono coordinate dalla Prefettura di Napoli: all'opera decine di uomini delle forze dell'ordine e volontari, cani molecolari, droni con termoscanner e motovedette. Il 28 febbraio gli inviati di "Chi l'ha visto?", preparando un servizio per la trasmissione, decidono di provare a percorrere un ipotetico percorso fatto da Antonella dopo avere lasciato l'auto. Sono loro a trovare il cadavere in un aranceto a meno di 300 metri da dove la donna aveva lasciato la sua macchina in sosta in un terreno attiguo a una strada di campagna molto frequentata. "Onestamente non ci aspettavamo un esito così drammatico di questa vicenda, siamo rimasti molto scioccati. La nostra speranza era quella che Antonella avesse lasciato l'isola da sola con un traghetto, non ci aspettavamo che fosse morta", racconta l'inviato Francesco Paolo Del Re.

Il ritrovamento porta una serie di domande. Come è possibile che nei lunghi giorni di ricerche nessuno abbia visto il corpo? Anche i cani molecolari erano passati in quell'area senza segnalare la possibile presenza della donna.

I segni sul cadavere di Antonella Di Massa e il liquido per auto

Il medico legale esegue un primo esame sul cadavere. E c'è un'indicazione: Antonella Di Massa sarebbe morta circa 24 ore del ritrovamento. Quindi il 27 febbraio. Dove è stata dal 17 al 27? Aveva trovato un rifugio di fortuna sfuggendo a tutte le ricerche? O qualcuno era con lei e l'ha nascosta? In questo caso, l'avrebbe aiutata a fare perdere le proprie tracce o costretta?

Sul corpo della donna sono state trovate delle ecchimosi, ma non segni evidenti di violenza. Poco distante c'era una lattina o bottiglia di liquido antigelo per automobili. Anche questi elementi fanno sorgere delle domande. Quelli sul cadavere sono i segni di una caduta accidentale? Sono lesioni per percosse? Il liquido per auto è stato ingerito? La parte rimasta nella bottiglia è stata portata in laboratorio per essere analizzata.

L'autopsia eseguita all'istituto di medicina legale del II Policlinico di Napoli sarà determinante. Il responso del medico e gli accertamenti del reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri vengono ritenuti fondamentali per stabilire data e causa della morte. A fare ipotizzare il gesto volontario ci sarebbe un biglietto che per Il Messaggero la donna ha lasciato in casa nel quale scriveva di non sentirsi compresa. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Gloria Sanseverino. Per ora, davanti a così tante domande senza risposta, gli inquirenti ribadiscono che "nessuna ipotesi viene esclusa": dal suicidio all'omicidio, ma c'è anche l'ipotesi che sia morta di stenti.