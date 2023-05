Antonella Lopardo apre la porta di casa e la uccidono a colpi di kalashnikov

Antonella Lopardo, una donna di 49 anni, è stata uccisa ieri sera a colpi di kalashnikov a Sibari, frazione del comune di Cassano allo Ionio (Cosenza). Un omicidio brutale, avvenuto martedì sera intorno alle 22.

La vittima era in casa assieme al marito Salvatore Maritato (già noto alle forze dell'ordine, forse il vero obiettivo) in contrada Cicchitonno, una zona rurale e isolata, quando ha sentito bussare alla porta e ha aperto. Il killer ha esploso subito diversi colpi di arma da fuoco ferendo mortalmente la donna al torace e in volto. Il metodo non lascerebbe troppi dubbi sulla matrice 'ndranghetista.

Non è chiaro se il killer fosse da solo, o in compagnia di una seconda persona. La procura della repubblica di Castrovillari ha dato il là alle indagini, in stretto contatto con la Dda di Catanzaro.