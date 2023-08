Antonella e Maya: mamma e figlia morte in un terribile incidente in vacanza

Erano in vacanza, avevano organizzato una gita: qualche ora di relax con la famiglia, poi la tragedia. Antonella Teramo, 37 anni e avvocato a Milano, e sua figlia Maya di 3 anni sono due delle tre vittime del terribile incidente stradale avvenuto in Calabria nella giornata di domenica 20 agosto, nel quale sono morte tre persone e tre sono rimaste ferite in modo grave: un'altra bambina e i suoi genitori. Lo schianto si è verificato sulla strada statale Jonio-Tirreno 682, nel comune di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria. La Bmw con a bordo la famiglia originaria di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia, si è scontrata frontalmente con un'Alfa Romeo Giulietta, con a bordo il solo conducente.

Nello scontro sono morti sul colpo l'uomo alla guida della Giulietta, Domenico Politi, 39 anni di Cittanova (Reggio Calabria), Antonella Teramo e la figlioletta Maya (deceduta all'ospedale di Polistena subito dopo), che viaggiavano a bordo della Bmw guidata dal fratello della donna deceduta. Domenico Teramo di 39 anni e la compagna Valentina Crudo, 30 anni, sono rimasti gravemente feriti così come la loro bambina Fatima, anche lei di tre anni. Fatima è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Messina. Domenico Teramo e Valentina Crudo sono stati operati in ospedale. A preoccupare maggiormente sono le condizioni della donna che si trova ricoverata al Gom di Reggio Calabria, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico.

La famiglia Teramo era di rientro da una gita alle cascate di Bivongi, quando è avvenuto il tragico incidente. Domenico Politi, l'uomo alla guida dell'altra macchina, morto sul colpo, era titolare di una nota pizzeria a Cittanova. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze e l'elisoccorso, i pompieri, i carabinieri e agenti della polstrada. Le cause dell'incidente, racconta ReggioToday, sono ancora in corso di accertamento. Antonella Teramo era un'avvocata iscritta all'albo degli avvocati di Vibo Valentia ma con uno studio a Milano. Penalista, da qualche tempo aveva ridotto gli impegni in tribunale proprio per poter trascorrere più tempo insieme alla piccola Maya.

Continua a leggere su Today.it...